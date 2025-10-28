ROSALÍA се завръща с нов сингъл

С експлозия от звук, език и емоция, испанската суперзвезда ROSALÍA се завръща с новия си сингъл “Berghain”, част от предстоящия албум LUX.

Описана като оркестралното сърце на LUX, „Berghain“ е оперно пътешествие през езици и емоции, в което се преплитат немски, испански и английски текстове, а гост-участията на Björk и Yves Tumor придават на песента експериментален размах.

Музикалното видео, заснето във Варшава и продуцирано от CANADA, е режисирано от дългогодишния сътрудник на Rosalía – Nicolás Méndez (Malamente, TKN, Pienso En Tu Mirá). Във визуалната история виждаме жена, бореща се с болката от загуба, която преминава през път на самота и прераждане.

Албумът LUX е изпълнителен продуцентски проект на Rosalía, записан заедно с Лондонския симфоничен оркестър и включващ впечатляващ списък от сътрудници: Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza и Yves Tumor. Проектът обещава да разшири границите между поп музика, опера, денс и съвременна класика.