ROMI се завръща с нов сингъл

Поп-рок изпълнителката ROMI се завръща с новия си сингъл „When You Sleep Next To Her“.

Парчето е продължение на скорошния и сингъл „Coming Out“, което разшири нарастващата ѝ аудитория.

Вдъхновяващ химн за раздяла, „When You Sleep Next To Her“ превръща истинската сърдечна мъка в сила, улавяйки блясъка, който идва след загубата. Със завладяващ текст, извисяващи се вокали и смесица от поп мелодии и рок енергия, сингълът подчертава автентичния стил на ROMI - нежен на повърхността, но безкомпромисно смел.

С близо 9000 слушатели месечно и предишна подкрепа от плейлисти на Apple Music като New Music Daily и Generation Next, ROMI продължава да изгражда репутацията си на един от най-безстрашните нови гласове в попа.

„When You Sleep Next To Her“ е идеално допълнение към всякакви поп/поп-рок и момичешки плейлисти!

Какво споделя ROMI за сингъла: „When You Sleep Next To Her“ е вдъхновена от истински момент в живота ми. Става дума за това как виждам бившия си приятел с друга жена и осъзнавам, че се чувствам много по-добро без него. Писането на песента всъщност описваше процеса на раздяла, превръщайки чувствата на болка и отмъщение в любов към себе си и растеж“.

„When You Sleep Next To Her“ се издава чрез Balkan Electro/Орфей Мюзик.

Снимка: WMG

ЗА ROMI

ROMI е поп-рок изпълнителка, чиято музика съчетава закачливи мелодии и завладяващ глас. Въпреки че външният ѝ вид може да излъчва мека и сладка атмосфера, песните ѝ разкриват остра перспектива и безстрашна готовност да изрази мнението си. Любовта на ROMI към музиката започва още в много ранна възраст, но преди около четири години тя започва да се занимава професионално, продуцирайки и издавайки свои собствени песни след години писане на песни в училищните си тетрадки, във време, когато чувства, че не се вписва съвсем в училище. Оттогава тя е издала 9 сингъла, с многобройни изяви пред публика на живо и е изградила репутация за автентични изпълнения.

Последните ѝ сингли „I was your last dance“, „Hey you“ и „Coming out“ придобиват значителна популярност в Spotify, довеждайки я до около 9000 слушатели месечно. Музиката на ROMI е включена в официалните плейлисти на Apple Music, като „New Music Daily“ и „Generation next“, както и често се излъчва по радиото. Песните на ROMI изследват теми за мъка, себепознание и отмъщение, но всичко това е разказано от позицията на силата на жените и растеж. Сливането на поп и рок в песните ѝ отразява нейната същност: нежната, достъпна външност, съчетана със силни мнения и безкомпромисно разказване на истории.