Robin Schulz се завръща с нов сингъл

Само седмици след аплодирания си дебют на „Coachella“, Robin Schulz се завръща с новия си сингъл „Better Times (feat. BARBZ)“.

Това завладяващо парче улавя устойчивостта, която се открива в онези моменти, когато всичко сякаш се разпада. Когато посоката се загуби, остава тихата сигурност: нещата ще продължат напред. Някои фази се усещат тежки, други - по-леки - „защото ще има по-лоши и ще има по-добри времена“.

В „Better Times“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, Schulz използва силните си страни с прецизност. Блестящи текстури се разгръщат на фона на пулсираща електронна музика, докато фин ритъм поддържа песента в постоянно движение. Синтезаторите носят ретро-футуристичен блясък, напомнящ за атмосферата на „Blade Runner“. Докато куплетите остават плътни и фокусирани върху клубната музика, припевът се отваря към нещо по-обширно. Вокалите на BARBZ придават емоционална дълбочина на вдъхновяващата продукция на Schulz – поразителен и ефективен контраст.

Наред с изданието, Schulz навлиза в следващия си етап с изпълнения на живо: неговите редовни участия в Ибиса за 2026 г. в „Pacha Ibiza“ старират в средата на май, с допълнителни концерти, планирани за избрани съботи от май до юни, както и през септември и октомври. „Better Times“ е перфектният саундтрак за сезона — балансиран някъде между енергията на късната нощ в клуба и ранния сутрешен изгрев. Парчето следва предишния му сингъл „Flames“ с Bandit, който е надхвърлил 4 милиона стриймвания от издаването си през февруари.

За Robin Schulz:

Robin Schulz е най-успешният международен солов изпълнител на Германия за всички времена. Родом от Оснабрюк, неговата отличителна смесица от хаус, електро и поп е има над 20 милиарда стриймвания, повече от 30 милиона продажби и 850 международни златни сертификата. Той достига до над 28 милиона слушатели месечно само в Spotify. С 15 хита №1, той държи и рекорда за най-успешен изпълнител в историята на германското радио. Schulz е правил изпълнения на най-големите фестивални сцени в света - от „Tomorrowland“ до „Ultra Miami“ - и има редовни участия в „Pacha Ibiza“. Глобални хитове като ремикса му на „Prayer In C“ и „Sugar“ (с участието на Francesco Yates) затвърждават статута му на артист, който с лекота съчетава клубната култура и поп музиката.

За BARBZ:

BARBZ е един от най-вълнуващите изгряващи гласове на международната денс сцена. След преместването си в Берлин, тя непрекъснато усъвършенства своето звучене - съвременна смесица от денс, поп и соул. Дебютният ѝ албум „Cinema“ с Cheat Codes и YouNotUs бележи първата ѝ стъпка на световната сцена. През 2025 г. тя продължи с колаборации с Martin Garrix и Alok, както и с изключителни изпълнения пред близо 90 000 души на Бранденбургската врата. Тя също така достигна до финалите на гръцката национална селекция за Евровизия през 2025 г. с песента си „Sirens“.