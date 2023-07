Robin Schulz издава нов сингъл

След вълнуващия анонс за предстоящия му албум PINK, който трябва да излезе на 25-ти август, прочутият диджей и продуцент Robin Schulz предоставя на феновете изкусителен кратък поглед върху него с най-новата си творба.

Надграждайки неговата типична смесица от емоционални китарни рифове, забележително синтезаторно звучене и нежни задвижващи бийтове, "Smash My Heart" улавя същността на това да се изгубиш в една всеобхватна любовна връзка. Песента демонстрира красотата на това сърцето ти да бъде разбито от завладяващи емоции, докато мъжкият водещ вокал прочувствено пее: „цветовете, бързината / когато се сблъскаме / отварят ме / вътре има магия / изгубен в сблъсъка / аз оживявам ("the colors, the rush / when we collide / open me up / there's magic inside / lost in the crush / I come alive“).

Типично за стила на Schulz, впечатляващата продукция на песента се усеща като топла прегръдка, допълнително подсилена от високите, емоционални вокали в припева. Завладяващият текст на припева: „разбий сърцето ми / като пинята / най-сладкият белег / който ме разкъсва“ (smash my heart / like a piñata / the sweetest scar / tearing me apart"), резонира със слушателите и ги пленява. По време на песента продукцията деликатно се развива, създавайки достатъчно пространство за разгръщане на емоциите.

По-рано през юли Robin Schulz получи 15 германски награди, включително диамантена награда и няколко платинени сертификата, за своите рекордни постижения по време на празнична церемония по награждаването, организирана от Warner Music – лейбъл, с който работи от почти 10 години. Robin вече има забележителните 842 международни златни награди за повече от 13 милиарда стриймвания и над 20 милиона продажби, което допълнително затвърждава статута му на най-успешния международен солов изпълнител в Германия.

Със "Smash My Heart" като завладяваща демонстрация на това, което предстои, феновете с нетърпение очакват издаването на "PINK" на 25-ти август. Албумът обещава да бъде зашеметяваща колекция от песни, демонстриращи несравнимия талант на Schulz да създава музика, която резонира дълбоко с публиката в цял свят. „PINK“ съдържа общо 17 песни, включително издадените преди това „Killer Queen“ с FIL BO RIVA, „Young Right Now “ с Dennis Lloyd, „Sweet Goodbye“, „On Repeat“ с David Guetta, „Sun Will Shine“ с Tom Walker и „Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World “ с Alle Farben & Israel Kamakawiwo'ole:

"Smash My Heart" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

TRACK LIST: ROBIN SCHULZ – PINK

01. Intro

02. Smash My Heart

03. No Drama

04. Young Right Now (w/ Dennis Lloyd)

05. Killer Queen (w/ FIL BO RIVA)

06. Sweet Goodbye

07. Echoes

08. Break For You

09. On Repeat (w/ David Guetta)

10. Die For You

11. One With The Wolves

12. Sun Will Shine (w/ Tom Walker)

13. Memories

14. Satellite

15. Somewhere Over the Rainbow / What a Wonderful World (w/ Alle Farben & Israel Kamakawiwo’ole)

16. Sight

17. Waiting For The Sunshine