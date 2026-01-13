Robin Schulz издава нов сингъл

Robin Schulz дава старт на новата година с гръм и трясък – „Embers“, вече е акцент в сетовете на световноизвестния продуцент, предизвиквайки еуфорични върхове в продължение на месеци.

Парчето започва в полумрака. Всичко изглежда леко завоалирано: електронните барабани трептят в трескаво движение, но звучат сякаш са зад дебело стъкло, докато блестящи тонове се носят, сякаш се движат под вода. Но напрежението е безпогрешно. Точно преди първата минута завесата се вдига – момент, който се усеща като прилив на кислород, заливащ затъмнена стая. „Не съм готова да се предам“, заявява гост-вокалистката Izzy Bizu („Only Way Is Up“, 2024), звучейки едновременно задушевно и самоуверено. И щом басът се издигне от дълбините и синтезаторните приливи прорежат клубната мъгла, „Embers“ се издига. Това е Robin Schulz в най-добрия му вид: модерна продукция, водена от умело проектиран съспенс.

Текстът на песента се лута между прераждането и колапса. Един човек осъзнава твърде късно какво е имал; някой е готов да признае грешките си, но не може да остави миналото да си отиде. Сърцето му е пламнало: пепел ли сме, или все още сме живи в горещината? Куплетите носят тежестта на съжалението, но припевът отново разпалва отказа за примирие. „Ще се боря за теб“ не е празна фраза – това е последен опит да се спаси искрата, преди да изчезне завинаги. Песента задържа това деликатно напрежение, без да се отклонява към мелодрама: емоционален праг, вплетен в продукция, която знае точно как да превърне вътрешните битки в звук.

С „Embers“ Robin Schulz продължава инерцията, която дефинира творчеството му през 2025 г. – година, оформена от нови колаборации и важни постижения. От „AM to PM“ (първото му сътрудничество със Sigala и Zoe Wees) през „Bloodtype“ със Steve Aoki и LAWRENT, до „Million Good Reasons“ с FAST BOY, който му спечели номинация на „1LIVE Krone“, неговите издания разшириха границите във всички посоки. Наред с турне в САЩ и Европа, той приключи и с двуетапни летни редовни участия в легендарния „Pacha Ibiza“, придружен от международни гост-изпълнители, и отбеляза десетгодишнината от хита си „Sugar“ с нови ремикси от Alok и ZERB.

Снимка: WMG

„Embers“ се свързва с лекота с тази траектория – по-малко ретроспекция, повече уверена крачка напред. Парчето вече е налично от Warner Music Central Europe.

***

Robin Schulz е най-успешният солов изпълнител на Германия за всички времена. Роден в Оснабрюк, той е събрал над 20 милиарда стриймингa, продал е над 30 милиона записа и е получил 850 международни златни сертификата за своята смесица от хаус, електро и поп. Само в Spotify той достига до 22 милиона слушатели месечно. С 15 сингъла #1, той е и най-успешният изпълнител в историята на германското радио. Имал е изпълнения на някои от най-големите сцени в света – от „Tomorrowland“ до „Ultra Miami“ – и е дългогодишен редовен изпълнител в „Pacha Ibiza“. Хитове като ремикса му на „Prayer In C“ и „Sugar“ (с участието на Francesco Yates) го превърнаха в глобална фигура, която с лекота сслива клубната култура с поп света.