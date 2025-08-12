Robin Schulz и Steve Aoki с общ сингъл

Robin Schulz и Steve Aoki споделят сцени от над десетилетие, завладяват публиката и се забавляват зад кулисите повече пъти, отколкото могат да преброят, но Robin Schulz и Steve Aoki никога не са издавали заедно песен. Това се променя с новия сингъл „Bloodtype“, тъй като двамата диджеи/продуценти най-накрая представят първата си студийна колаборация. Към тях в студиото се присъединява лондонският продуцент LAWRENT, чиито отличителни продукции отдавна правят впечатление отвъд родния му град.

„Bloodtype“ е безкомпромисен клубен хит – мрачно зареден и пулсиращ със завладяваща енергия. В това издание Robin Schulz се насочва към електронната територия повече от друг път. След албума, който издаде месец май - „Freaking You Out“ (с NERVO), той се гмурка още по-дълбоко в клубното си творчество – задвижван от суровата енергия на Aoki, звуковият дизайн на LAWRENT и перфектно усъвършенствания инстинкт за музикална ескалация.

Продукцията се усеща като контролирана буря: изригващи басови линии, преувеличен бял шум, неистови бийтове – сякаш някой е изтръгнал предпазителите в машинното отделение. Звуковият дизайн постоянно се клати на ръба, заплашвайки да се преобърне всеки момент, но никога не губи контрол.

Текстът на песента „Bloodtype“ улавя момент, който може да се случи само в клуб: проблясъци от светлина, размазани очертания, погледи, вперени в дансинга – и изведнъж прехвърчат искри. “Imma give you my bloodtype / Baby, you’re just my bloodtype”(„Ще ти дам кръвната си група / Скъпа, ти си просто моята кръвната група“), гласи част от текста. Това, което следва, е ясно: „Back to my place“ – не е романтичен филм, по-скоро, като късо съединение със 130 удари в минута.

„Bloodtype“ вече е основна част от настоящите фестивални изпълнения на Robin Schulz – от Tomorrowland до Parookaville, от Electric Love до участията му в Ибиса в легендарния клуб „Pacha“. В осем концерта към него се присъединяват известни подгряващи изпълнители, като Topic, Icona Pop и Sunnery James & Ryan Marciano. Песента е достъпна навсякъде чрез Warner Music Central Europe/Орфей Мюзик.

За Robin Schulz:

DJ и продуцент Robin Schulz е най-успешният международен солов артист в Германия - в мащаб, който е наистина e несравним. Родом от северозападния град Оснабрюк, той се издигна до световна слава с характерния си синтез от хаус, електро и поп. Числата говорят сами за себе си: повече от 20 милиарда стрийминга по целия свят - 2 милиарда от тях само в Германия - заедно с над 160 милиона Shazam-а. С над 28 милиона слушатели месечно в Spotify и над 30 милиона продажби Schulz е спечелил над 850 международни златни награди, и той отдавна е затвърдил мястото си в музикалната история.

Никой друг немски изпълнител не може да се похвали с повече хитове в Spotify "Billions Club" от Robin Zhulz. Неговият мегахит "Sugar" (feat. Francesco Yates) също премина границата от милиарди стриймвания в Spotify, което го прави третият немски изпълнител, който се присъединява към престижния "Billions Club" след Zedd и Felix Jaehn. Миналата година той отпразнува десетата годишнина от революционния си албум „Prayer“, дом на емблематичния ремикс „Prayer In C“. А 2025 г. бележи още един важен етап: десетилетие на „Sugar“ - както сингъла, така и последвалия го албум. Доминацията му в класациите е също толкова впечатляваща. От 2014 г. насам Shulz е пуснал 27 различни песни в германските класации за сингли, включително 12 хита в Топ 10 - три от които се изкачиха до номер 1 в германското радио; той държи рекорда за най-успешен изпълнител на всички времена с 15 хита на първо място. Но успехът на Робин Шулц далеч надхвърля цифрите. Той затвърди статута си на глобална суперзвезда с разпродадени турнета в Европа, САЩ, Азия и Австралия, плюс участия на най-престижните фестивали в света - включително Ultra Music Festival в Маями, Tomorrowland в Белгия и Бразилия, и резиденцията си в Pacha Ibiza. Robin Zhulz не е просто изпълнител, който натрупва впечатляваща статистика - той е феномен. С всеки ритъм и всeки звук, той продължава да свързва хора по целия свят чрез музиката си.



За Steve Aoki:

Двукратно номинираният за Grammy изпълнител/диджей/продуцент Steve Aoki е истински визионер. Той се гордее с хвалена дискография от различни жанрове, която включва 9 студийни албума и сътрудничества с Lil Uzi Vert, Maluma, Ne-Yo, BTS, Linkin Park и Louis Tomlinson, наред с други. Истински ренесансов артист, Steve Aoki е също моден дизайнер, автор и предприемач. През 2012 г. той основава THE AOKI FOUNDATION, която подкрепя предимно организации в областта на изследванията на мозъка. Освен това Аoki издига своята линия дрехи Dim Mak Collection на нови висоти, както с оригинални дизайни, така и с сътрудничества с всички - от A Bathing Ape до наследниците на Bruce Lee. Пътешествието на Аoki е проследено чрез номинирания за Grammy документален филм на Netflix „I’ll Sleep When I’m Dead“ (2016) и мемоарите му „BLUE: The Color of Noise“ (2019). През 1996 г. той основава Dim Mak, лейбъл, задаващ тенденциите и е пуснал на пазара глобални изпълнители като The Chainsmokers, Bloc Party, The Bloody Beetroots и The Kills, в допълнение към ранни издания на изпълнители като ZEDD и Diplo. През лятото на 2020 г. Аoki представя своя латино музикален лейбъл Dim Mak En Fuego, продължавайки да разрушава музикалните и културни граници „с всички необходими средства“.

За LAWRENT:

LAWRENT е лондонски артист и диджей. Родом от Париж, LAWRENT си изгради име като продуцент и е натрупал над 1 милиард стриймвания до момента. Откакто стартира соловата си кариера през 2021 г., LAWRENT превзе денс сцената. Последните му успехи включват „End Of Time“ в сътрудничество с Lucas & Steve, достигайки №1 в US Dance Radio и №3 в Billboard Dance класациите. По-рано тази година сингълът му „Euphoria“ беше епично сътрудничество с Armin van Buuren, ALOK и Norma Jean Martine. Това беше най-големият дебют на Spotify през тази седмица, осигурявайки най-много добавяния в плейлисти, включително почти всички световни NMF, и беше кавър на „Dance Brandneu“. Той е правил и официални ремикси за изпълнители като Robin Schulz, Flo Rida, Lay Banz и Franz Ferdinand. LAWRENT е човек, който си струва да се наблюдава на световната денс сцена с много други вълнуващи издания, които са подготвени. С музикални влияния, вариращи от Daft Punk и Galantis чак до Empire of the Sun и blink-182, неговият звуков пейзаж може да бъде описан като химнен, възвисяващ и еуфоричен, предоставящ приятна музика, която ще остане вечна.