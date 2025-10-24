Robi даде успешен старт на своето клубно турне

Robi, едно от най-актуалните имена на българската музикална сцена, подари емоционална вечер на феновете на 22 октомври в столичен клуб:

„Надявам се да съм оставил поне една малка следа във вас, защото вие оставихте една много голяма в мен. Ще помня този ден завинаги“, написа той след концерта.

Началото на събитието беше неочаквано и лично – Robi се появи с китара на малка импровизирана сцена в средата на залата. С първите акорди на „Налей“ хората избухнаха, а стотици гласове се сляха с неговия. След изпълнението певецът премина през тълпата, за да се качи на основната сцена, където го очакваха съпругата му Пламена Николова (барабани), Жеко Жеков (китара), Мартин Стоянов (бас) и Михаил Дончев (пиано).

Снимка: Монте мюзик

Концертът беше внимателно изграден – от акустичното начало през емоционалните откровения до самия финал. Специални гости бяха Tino, NICKA, Mona и Крис от Молец, с които Robi изпълни – „Налей“, „Двама“, „Мале“, „Как“ и „Никъде“. Сетът премина през „Следа“, „Душа“, „Мисли“, „Птицата“ и „До края на света“. Финалът на вечерта дойде след три биса – „Налей“, „Трябва да си ти“ и „Карай направо“.

Снимка: Монте мюзик

Един от най-въздействащите моменти беше откровението на Robi преди песента „Слънце“, когато сподели история за съмненията си дали да продължи да се занимава с музика. В онзи период момиченце на плажа го разпознава и му казва, че това е любимата му песен. Решението е взето и години по-късно се оказа правилно. Силно вълнение предизвика и видеото от сватбата му с Пламена, в което тя произнася своя обет, а залата, притихнала, споделя щастието им. В една от паузите между песните бе излъчен и клип, заснет преди началото на концерта, когато стотици фенове чакат търпеливо на опашка за да влязат в залата. Изненадващо Robi покани на сцената двойката от видеото, а младежът коленичи и предложи брак на любимата си. На фона на бурни аплодисменти, тя каза „Да“.

Сред публиката беше и Влади Ампов – Графа, с когото имат обща песен „Всеки от нас“. На 15 ноември Robi ще подкрепи Графа преди големия му спектакъл в най-голямата арена в София. А дотогава предстои клубното турне на Robi „Заедно завинаги“ – Бургас (7 ноември), Пловдив (8 ноември), Враца (14 ноември), Стара Загора (29 ноември). Билетите са в продажба в мрежата на Eventim.