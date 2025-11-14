Разкриха финални подробности за концерта на Графа

В навечерието на концерта на Графа в София на 15 ноември организаторите от „Монте Продакшънс“ обявяват финални подробности за събитието.

Сцената вече се изгражда в центъра на залата и ще позволи на Графа да бъде близо до публиката от всички страни, създавайки изцяло ново концертно изживяване.

За Влади Ампов – Графа е чест на сцената да се присъединят Дони и Момчил – едни от най-емблематичните дуети в българската поп музика. По-рано тази година той отдаде респект към тях със своята версия на „Малкият принц“, а в Арена 8888 София тримата ще я изпълнят за първи път заедно. Сред гостите на концерта са и артистите от албума „Синергия“ – Дара Екимова и Robi, който е и support на вечерта. Носталгия и енергия ще внесат Бобо, Пе4енката и Jahmmi, с които Графа ще изпълни „Дим да ме няма“ и „Causa Perduta“.

Графа ще сподели сцената с музикантите, с които репетира повече от месец – Борислав Бояджиев – Борче (музикален директор, барабани), Венци Трифонов (кларинет, саксофон, тромпет), Александър Обретенов (бас китара), TromBobby (тромбон, клавишни инструменти), Петър Йотов (китара) и Денис Попстоев (саксофон, клавишни), както и LaTiDa (беквокали).

Над 200 аудио колони, разположени така, че да покриват равномерно цялата зала, ще осигурят висококачествен звук във всеки сектор. Ефектното осветление, програмирано специално за уникалната 360-градусова сцена, е водещ елемент във визуалното изживяване, допълнено от лазери и мултимедия.

Това е концерт, който не трябва да се пропуска, защото такъв мащаб на българската музикална сцена не се случва често, а зад подобни безкомпромисни продукции традиционно стоят Влади Ампов и екипът му.

За удобство на публиката касата на Арена 8888 София ще работи и в деня на концерта — от 14:00 ч. до началото на събитието, билети са налични и в мрежата на Eventim.

Снимка: Монте мюзик

Важно за посетителите

В духа на кампанията „Бъди зелен всеки ден“, реализирана с подкрепата на ПроКредит Банк и ЦГМ (Център за градска мобилност), организаторите насърчават публиката да използва градски транспорт при пътуването си към Арена 8888 София. За удобство на гостите в деня на концерта са предвидени следните промени и допълнителни линии:

• След 16:30 ч. всички автобусни линии от бул. „Цариградско шосе“ ще преминават и спират на „Площад на Авиацията“ – двупосочно.

• Нощните коли по линии ТБ3, ТБ4 и ТБ11 ще бъдат със съчленени тролейбуси.

• Няма да се откриват коли втора и нощна смяна по ТБ3, ТБ4, ТБ5 и по други електро- и автобусни линии, преминаващи през района.

• „Столичен електротранспорт“ осигурява два съчленени тролейбуса, които след края на събитието ще направят по един курс към Центъра – по линии 3 и 5.

• Тролейбусите ще изчакват включване в района на кръговото на „Площад на Авиацията“, като потеглянето ще бъде по разпореждане на диспечера на ЦГМ от спирка 1258.

Вратите на Арена 8888 отварят в 17:30 ч.

19:15 ч. – Robi

20:00 ч. – Графа

Всички посетители, независимо от възрастта, трябва да имат валиден билет или покана.

Входове за публика

ВХОД A-0

• Ложи

• Диамантена зона

• Достъп за хора с увреждания: Настаняване на ниво 1 между сектори A–D и D–C. Няма достъп до зоната с правостоящи.

ВХОД B-0

• Правостоящи „Регулярна зона“

• Правостоящи „Златна зона“

Достъп за деца

• Деца не се допускат в Diamond Zone.

• В останалите зони деца се допускат само с придружител.

• Декларация за придружител може да бъде изтеглена тук.