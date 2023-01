Раздават наградите BRIT на 11 февруари

Британските музикални награди ще бъдат раздадени на церемония, която ще се състои на 11 февруари в Лондон.

Сред потвърдените изпълнители по време на шоуто са Harry Styles, Sam Smith с Kim Petras, групата Wet Leg и др.

За втора година водещ на церемонията по връчването на BRIT Awards ще бъде комедиантът Mo Gilligan.

За международната аудитория събитието ще бъде стриймвано в YouTube.

Вижте списък с номинираните за награда BRIT изпълнители:

Песен на годината

Aitch & Ashanti - "Baby"

Cat Burns - "Go"

Dave - "Starlight"

Ed Sheeran & Elton John - "Merry Christmas"

Eliza Rose - "B.O.T.A. (Baddest Of Them All)"

George Ezra - "Green Green Grass"

Harry Styles - "As It Was"

Lewis Capaldi - "Forget Me"

LF System - "Afraid To Feel"

Sam Smith & Kim Petras - "Unholy"

Нов изпълнител:

Korey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Изпълнител на годината:

Central Cee

Fred Again

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Група на годината:

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

Международна група на годината:

Blackpink

Drake & 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines D.C.

Gabriels

Pop/R&B изпълнител:

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

Rock/Alternative изпълнител:

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Денс изпълнител:

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again

Hip Hop/Grime/Rap изпълнител:

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carter

Stormzy

Международен изпълнител на годината:

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

Международна песен на годината:

Beyoncé - "Break My Soul"

David Guetta & Bebe Rexha - "I’m Good (Blue)"

Fireboy DML & Ed Sheeran - "Peru"

Encanto Movie - "We Don’t Talk About Bruno"

GAYLE - "abcdefu"

Jack Harlow - "First Class"

Lizzo - ‘About Damn Time’

Lost Frequencies & Callum Scott - "Where Are You Now"

One Republic - "I Ain’t Worried"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Албум на годината:

The 1975 - Being Funny In A Foreign Language

Wet Leg - Wet Leg

Harry Styles - Harry’s House

Stormzy - This Is What I Mean

Fred Again - Actual Life 3