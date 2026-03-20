Британската певица RAYE ще открие юбилейното 60-о издание на джаз фестивала в Монтрьо.

Сред хедлайнерите на фестивала в Швейцария ще са още групата Deep Purple, Джеймс Тейлър и Ван Морисън.

Фестивалът ще се проведе от 3 до 18 юли, като откриващият уикенд ще завърши с концерти на Стинг и Ник Кейв с групата си Nick Cave and the Bad Seeds. В заключителната вечер диско легендата Марк Серон (Cerrone) ще представи оркестровия си проект Disco Symphonic.

Юбилейното издание бележи и завръщането на фестивала в обновения Montreux Music & Convention Centre (2m2c), включително залата „Стравински“ и Montreux Jazz Lab.

След двегодишно отсъствие основната сцена отново ще приема концертите, като комплексът ще разполага и с клуб за електронна музика с капацитет 1000 души.

Източник: БТА