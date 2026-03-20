Hans Zimmer влиза в света на Raye

Глобалната поп звезда RAYE даде още един нов поглед към силно очаквания ѝ албум THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, който излиза на 27 март.

Феновете вече припознаха „Click Clack Symphony.“ като фаворит по време на настоящото ѝ световно турне THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC, където RAYE представя песента на живо през последните два месеца. Парчето включва участието на легендарния композитор и продуцент Hans Zimmer, придавайки кинематографичен размах и емоционалност.

„Click Clack Symphony.“ (feat. Hans Zimmer) е вдъхновяващ манифест за оцеляване и преодоляване на тъмните периоди в живота. Текстът насърчава слушателите да спрат просто да съществуват и да започнат истински да живеят, дори когато преминават през студен и самотен етап. Песента започва с монолог за търсенето на смисъл отвъд ежедневните навици и носи посланието, че „всичко ще бъде наред“.

RAYE споделя: „Тази песен е за звука на високите токчета. За моментите, в които най-близките ти хора трябва буквално да те изкарат от вкъщи и да ти кажат: ‘Знам, че не си в най-доброто си състояние, но трябва да излезем навън.’ Благодарна съм за хората в живота ни, които ни помагат в тъмните времена“.

През изминалия месец RAYE се качи на сцената на BRIT Awards, където изпълни емоционалната балада „Nightingale Lane“ и получи номинации за „Песен на годината“ и „Най-добър поп изпълнител“. №1 хита във Великобритания „WHERE IS MY HUSBAND!“ вече има над 800 милиона стрийма, достигна №13 в Billboard Hot 100 и отбеляза втория ѝ Top 10 в класацията Pop Airplay. Сингълът е сертифициран с Double Platinum в Австралия, Platinum в САЩ, Великобритания, Франция, Норвегия и Нова Зеландия, както и Gold в още седем територии.

Наскоро RAYE беше удостоена и с наградата на Recording Academy „Harry Belafonte Best Song For Social Change“ за силното си и откровено парче „Ice Cream Man.“, което дава глас на жертви на сексуално насилие.