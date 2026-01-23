RAYE обяви излизането на дългоочаквания си нов албум

Чакането приключи! Глобалната музикална суперзвезда и многократен носител на престижни награди RAYE официално обяви излизането на дългоочаквания си нов албум This Music May Contain Hope - на 27 март.

Проектът е структуриран в четири „сезона“, като всеки представя различен емоционален етап и води слушателя на дълбоко лична звукова пътека - от мрак към светлина, от уязвимост към надежда.

„Музиката е лекарство – винаги съм го казвала. В момента създавам лекарство за себе си, което мога да споделя със света. Искам да си кажем, че всичко ще бъде наред, и да вярваме в семената, които сме посяли под снега. Исках този албум да бъде прегръдка, легло, меко място за онзи, който има нужда от него“, споделя RAYE.

Новината идва в силен професионален момент за артистката. Тя получи две номинации за BRIT Awards (Song of the Year и Best Pop Artist) с UK №1 хита “Where Is My Husband!”, който вече има над 600 милиона стрийма и е сертифициран като платинен във Великобритания. Песента бележи впечатляващ международен успех, влизайки в Топ 10 на редица пазари и в Топ 20 на американската класация Billboard Hot 100.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

RAYE вече стартира мащабното си напълно разпродадено турне This Tour May Contain New Music с 51 дати, включително шест вечери в The O2 в Лондон, последвани от концерти в Северна Америка на емблематични сцени като Radio City Music Hall и Greek Theatre. Това лято тя ще бъде и специален гост на Bruno Mars на The Romantic Tour - 27 стадионни концерта в САЩ.