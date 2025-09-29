Rainbow Kitten Surprise анонсира турне

Сензациите на живо Rainbow Kitten Surprise анонсира турнето „The bones World Tour“, което стартира през януари 2026 г. и ще мине през градове в Австралия, Северна Америка, Великобритания и Ирландия, преди да приключи през септември.

Наред с новите дати на турнето, групата сподели изчистената акустична версия на „Texas Hold’em“, включена в новия албум „bones“, който издаде миналия месец чрез Atlantic Records.

„The bones Tour“ е продължение на тазгодишното „Thanks For Coming Tour“, което приключи миналата седмица и на което групата свири в разпродадени амфитеатри в Северна Америка и направи четвъртия си разпродаден концерт в „Red Rocks“ в Морисън, Колорадо. Следващата година бандата стартира в Австралия с хедлайн участия и подгряващи изпълнения с Ocean Alley (вече в продажба), преди да се завърне в Северна Америка на места като „Brooklyn Paramount“ в Бруклин, Ню Йорк, и „The Bomb Factory“ в Далас, Тексас, със съпорт от Common People. RKS ще свирят и в Обединеното кралство и Ирландия (вече в продажба), преди да завърши турнето с участия, включително в „The Greek Theater“ в Лос Анджелис и „Stage AE“ в Питсбърг със съпорт от Spacey Jane.

Предварителната продажба за членовете на Humans of RKS и имейл абонатите започва на 28-ми октомври. Предварителната продажба на билети за Spotify започва на 30-ти октомври. Основната продажба на билети стартира на 31-ви октомври.

„Rainbow Kitten Surprise“ си партнира с PLUS1, като 1 долар от всеки билет отива във „Rainbow Kitten Surprise Fund“, посветен на изграждането на по-справедлив и състрадателен свят чрез подпомагане на маргинализираните общности, разширяване на достъпа до жизненоважни ресурси и предоставяне на критична подкрепа в моменти на нужда.

Турнето е в подкрепа на новия албум на групата – „bones“, който беше издаден миналия месец и получи похвали от „Billboard“, „Paste“, „Brooklyn Vegan“ и други. „Billboard“ сподели за проекта: „С кратко времетраене и 10 нови песни, групата прегръща енергията на любимото си лайв шоу в целия нов проект, докато членовете свирят в студиото, разменяйки си рифове един с друг, за да създадат съвместен, понякога импровизационен проект“.