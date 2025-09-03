Ed Sheeran анонсира зимно турне във Великобритания и Европа

Ed Sheeran продължава силната си 2025 година с нови концертни дати във Великобритания и Европа.

Обиколката му ще премине през пет града през декември, непосредствено преди излизането на осмия му студиен албум Play.

Турнето започва на 1 декември в парижката зала Zenith, след което преминава през Мюнхен (3 декември), Ковънтри (5 декември), Манчестър (7 декември) и приключва на 9 декември в Дъблин (3Arena). Билетите ще бъдат пуснати в предварителна продажба за регистрирани фенове на 9 септември, а общата продажба започва на 11 септември.

В публикация в Instagram Шийрън обясни, че тези концерти ще бъдат „по-интимни от стадионните шоута, но не по-малко невероятни“. Те ще послужат като подгряващи събития за голямото му Loop Tour в Австралия и Нова Зеландия през 2026 г., което започва на 16 януари в Окланд.

През април изпълнителят представи водещия сингъл „Azizam“ от Play, който достигна №3 в официалната британска класация за сингли. Шийрън описа новия албум като „емоционално влакче на ужасите от начало до край“, чиято цел е „да създаде радост и цветност“.

Според Official Charts Company, до момента той има 43 сингъла в Топ 10 на Обединеното кралство, като песните му са прекарали общо 323 седмици (еквивалент на шест години) в челната десятка от дебюта му през 2011 г. с „The A Team“.

График на турнето:

● 1 декември: Париж, Франция – Zenith

● 3 декември: Мюнхен, Германия – Olympiahalle

● 5 декември: Ковънтри, Англия – Coventry Building Society Arena

● 7 декември: Манчестър, Англия – Co-Op Live

● 9 декември: Дъблин, Ирландия – 3Arena