Robi обяви първото си клубно турне

С емоционален пост в Instagram Robi обяви датите на първото си клубно турне „Заедно завинаги“, вдъхновено от концепцията на напълно разпродадения му концерт на 22 октомври.

Новата програма, подготвена специално за софийската публика, ще бъде представена и пред феновете в Бургас на 7 ноември, Пловдив на 8 ноември, Враца на 14 ноември и Стара Загора на 29 ноември.

В специалната вечер в София на сцената до Robi ще застане съпругата му — барабанистката Пламена Николова, с която сключи брак това лято, и музикантите Жеко Жеков (китара), Мартин Стоянов (бас китара) и Михаил Дончев (пиано). Общата им енергия и артистичен заряд обещават пълнокръвно концертно преживяване.

„Литнах от вълнение, че ще случим първото ми клубно турне – “Заедно завинаги”. София се разпродаде 1 месец преди датата, затова решихме да направим същото и в други градове“, сподели Robi в своя Instagram профил.

Robi (Роберто Николов) е сред новите имена на българската сцена, които бързо се наложиха със собствен стил и авторска музика. Дуетът му с Tino – „Налей“ – се превърна в един от хитовете на лятото, а сега оглавява класациите и с „Мале“ – съвместната му песен с Mona.

Билетите за турнето вече са в продажба в мрежата на Eventim. Организатор: Monte Productions