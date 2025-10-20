Майкъл Бубле отбелязва поредния си юбилей, празнувайки две десетилетия от мултиплатинения си втори дългосвирещ албум „It’s Time“ с издаването на чисто ново „20th Anniversary Deluxe Edition“.

Анонсирайки изданието през юли, Бубле сподели първата от две неиздавани досега песни, озаглавена „JustLikeYou“. Той първоначално е написал песента на 16 години. „Just Like You“ обаче се откроява като класика на Бубле с топлата си продукция, жизнената си инструментация и смелите си вокали.

Освен това, албумът „20th Anniversary Deluxe“ включва тъжната и носталгична „I’ll Be Seeing You“ – втората неиздавана досега песен, както и ремастерирани бонус парчета като „Mack The Knife“, „Dream A Little Dream Of Me“, „I'm Beginning To See The Light“ и други. Продуциран от легендарния триумвират на David Foster, Humberto Gatica и Tommy LiPuma, „It’s Time“ първоначално се появява на 8-ми февруари 2005 г. Той оглавява класацията за джаз албуми на Billboard и влиза в Топ 10 на Billboard 200 на седмо място.

Това е продължение на един плодотворен сезон за петкратния носител на наградата „GRAMMY®“, който се завърна като треньор в „The Voice“ по NBC за трети пореден сезон. Бубле се присъедини към забележителния панел с треньори през септември 2024 г. и направи огромен фурор, като спечели две поредни победи в 26-ти и 27-ми сезон. Премиерата на сезон 28 на „The Voice“ беше на 22-ри септември.

Заедно с издаването на албума, Бубле зашеметява с поява на корицата на септемврийския брой на „Numéro Netherlands“. Освен това, той ще гостува в третия сезон на многократно награждаваната поредица на „Apple TV+“ – „The Reluctant Traveller With Eugene Levy“, който следва най-скорошната му роля като музикална гост-звезда във „Phineas and Ferb“ на Disney.

През 2024 г. той издаде албума с най-големите си хитове, „The Best Of Bublé“, който се състои от 21 основни парчета от целия му каталог. Година по-рано той впечатляващо грабна петата си награда Grammy за „Higher“ в категорията „Най-добър традиционен поп вокален албум“. До момента има общо 12 номинации.

„Време е“ (“It’s Time” ) да се потопим в този емблематичен албум с окончателната версия на Bublé „20th Anniversary Deluxe“!

Албумът, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, включва две неиздавани досега парчета, както и бонус ремикси, студийни и концертни записи, и е наличен в множество конфигурации, включително двоен дългосвирещ сребърен винил, двойно CD ТУК и дигитална луксозна версия.

***

Майкъл Бубле е продал повече от 75 милиона албума в цял свят в хода на изключителната си кариера и се радва на огромен успех като един от най-добрите изпълнители на живо на всички времена. С кариера, която включва 5 награди „GRAMMY“, 15 награди „JUNO“, звезда на Алеята на славата в Холивуд и Алеята на славата в Канада, 6 мултиплатинени албума и над 14 милиарда глобални стриймвания, Майкъл прекара последните две десетилетия дълбоко отдаден на това да поддържа Великата американска песенна книга жива – да ѝ вдъхва нов живот и да внася своя уникален стил, вокална сила и страст към вечните мелодии, които той обича. Той издава едноименния си дебютен албум чрез Reprise Records през 2003 г., последван от поредица от мултиплатинени #1 албуми, включително „Call Me Irresponsible“ (2007), „Crazy Love“ (2009), „To Be Loved“ (2013), Love (2018), и „Christmas“ (2011). Неговият 11-ти студиен албум – „HIGHER“ (2022), е деветият му албум, влязъл в Топ 10 на класацията за топ продажби на албуми на „Billboard“ и седмият му пореден студиен албум, който дебютира в Топ 3. Известен със своето майсторство от световна класа и грандиозна концертна продукция, той е изнесъл разпродадени концерти в над 30 държави. С неудържим талант, енергия и глас, който с лекота пее класики, поп, суинг, джаз, R&B и комедии, Майкъл отвежда слушателите си на специално пътешествие всяка вечер – пеейки от сърце, правейки им серенади с красиви любовни песни, карайки ги да се смеят, плачат и танцуват - за да им подари вечер, която никога няма да забравят. През септември 2024 г. Майкъл се присъедини към забележителния панел с треньори на „The Voice“ по NBC, като спечели две поредни победи в сезони 26 и 27. Двукратният шампион се завърна за сезон 28 тази есен, което бележи историческия трети пореден сезон като треньор в шоуто.