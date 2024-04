R3HAB и Jason Derulo с нов трак

R3HAB и Jason Derulo издадоха денс-поп кросоувър парчето „Animal“, което ще разгорещи клубовете, дори, когато лятото все още не е настъпило.

Парчето е образцово сливане на високоенергийното, динамично електронно излъчване на R3HAB и Derulo, който носи характерния си секси поп стил. Започвайки с прочувствени вокали и завладяващ хаус ритъм, „Animal“ веднага задава тон за вълнуващ добро прекарване с някой специален човек. R3HAB наслоява искрящи енергични мелодии, което прави забавна песента, подходяща за радиото или танцуване цяла нощ. R3HAB и Jason Derulo преди това си сътрудничиха по официалните ремикси на R3HAB на „Goodbye“ на Jason Derulo с David Guetta, Nicki Minaj и Willy William през 2018 г., „Take You Dancing“ през 2020 г., както и „Spicy Margarita“ с Michael Bublé миналия месец.

„Jason и аз нахвърляхме различни идеи от няколко години в търсене на перфектното съвпадение. Тогава Jason ми изпрати „Animal“ и всичко бързо си дойде на мястото. Този запис е перфектен мост между моята денс визия и вдъхновяващия поп на Jason. Той е един от определящите артисти на нашето поколение. Той е страстен в работата си и има ясна артистична визия, която кара творческия процес да протича. Беше страхотно да работим заедно и се надяваме да харесате „Animal“ толкова, колкото и ние направи", споделя R3HAB.

„R3HAB и аз имахме няколко страхотни ремикса и това беше естествена следваща стъпка да направим цял запис заедно. Имахме различни идеи известно време, преди да се спрем на „Animal.“ След това всичко се оформи лесно и се радваме най-накрая да го споделим със света", казва Jason Derulo.

R3HAB

Мултиплатиненият диджей и продуцент Fadil El Ghoul, по-известен като R3HAB, си проправя път в денс музиката през последните петнадесет години. От неговите пробивни ремикси за Rihanna, Drake, Taylor Swift, Calvin Harris, Sia, Jason Derulo, Ed Sheeran, Tyga, Ellie Goulding, The Chainsmokers, P!nk, химни като мултиплатинените „All Around The World (La La La)“, „Lullaby“ с Mike Williams, „Flames“ със ZAYN и Jungleboi или „Creep“ с Gattüso, до колаборациите му с изпълнители като Ava Max, Luis Fonsi, Sean Paul, Afrojack, Armin van Buuren, Lukas Graham, Icona Pop и други, R3HAB доказа, че е един от най-напредничавите артисти на музикалната сцена. Изданията му са събрали над 9 милиарда стриймвания до момента, включително 1,1 милиарда само през 2022 г. Той основава своя лейбъл CYB3RPVNK през 2016 г., който е надхвърлил 4 милиарда стриймвания в различни платформи от създаването си. Изпълнителят е обявен за „Most Discovered Artist“ на Spotify, един от 300-те най-стриймвани изпълнители на Spotify, класиран е на #13 в престижната класация “Top 100 DJs” на “DJ Mag” и е спечелил над 70 златни и платинени сертификата. Освен това той участва в най-добрите световни фестивали като „EDC“, „Ultra Music Festival“, „Tomorrowland“, „Balaton Sound“, „Coachella“, „Summer Sonic Festival“, „DWP Jakarta“ и други. Със своята комбинация от вродена артистичност и новаторско отношение, R3HAB си е спечелил име в света на денс музиката.

Jason Derulo

Мислещ напред, противопоставящ се на жанра и изключително креативен, Derulo e една от най-динамичните сили в глобалния поп пейзаж. Откакто проби със своя 5 кратно платинен сингъл "Whatcha Say", награденият певец и автор на песни е продал повече от 250 милиона сингъла по целия свят и е постигнал 15 платинени сингъла, включително "Wiggle," "Talk Dirty," "Want to Want Me", "Trumpets", "It Girl", "In My Head", "Ridin' Solo", "Don't Wanna Go Home", "Marry Me", "The Other Side", "Get Ugly," "Swalla", "Savage Love" и "Take You Dancing". От началото на соловата си звукозаписна кариера през 2009 г. той е спечелил над 18 милиарда стриймвания по целия свят и е изградил неудържимо количество последователи в социалните медии от над 117 милиона във всички платформи. Сега, работейки върху дългоочаквания си пети албум – и дългосвирещ дебют за Atlantic Records – Derulo представи продължаваща поредица от успешни сингли, събрали зашеметяващите 500 милиона+ гледания, включително неустоимо жизнерадостния сингъл „Acapulco," платинено сертифицирания "Take You Dancing", и Jawsh 685 x Jason Derulo, 3 кратно платинено сертифицирания, оглавяващ класациите "Savage Love (Laxed – Siren Beat)." Последната песен – и нейният официален ремикс на BTS – се оказа неудържима международна сензация след излизането си през 2020 г., достигайки #1 в „Hot 100“ на Billboard, както и на върха на класациите в 16 допълнителни страни по света. Наистина многоизмерен творец Derulo се е утвърдил и като актьор и бизнесмен. Със своя TikTok, който редовно натрупва над 10 милиона гледания на публикация, Derulo отбелязва, че платформата драстично е променила отношенията му с феновете му. Derulo вече е сред най-големите суперзвезди на TikTok, в момента е 4-ият най-следван мъж в платформата за споделяне на видео с 11-ия най-голям акаунт като цяло. Той има вече астрономическо присъствие в TikTok, което расте ежедневно, като вече може да се похвали с повече от 56 милиона последователи по целия свят и над 1 милиард харесвания. Възстановявайки титлата си на краля на TikTok, през 2022 г. той издаде летния хит сингъл „Slidin'“ с предизвикано от феновете TikTok видео към собствената си интерпретация на електрическата пързалка. Още веднъж, той разказва история, която никога не сте чували в неговия пети дългосвирещ албум и дебют, чрез Atlantic Records „Nu King“, започвайки с „Spicy Margarita“ [с Michael Bublé].