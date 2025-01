Nora Fatehi и Jason Derulo пуснаха обща песен

Nora Fatehi и Jason Derulo обединиха сили за нов сингъл.

„Snake“ е завладяващ денс химн, изпълнен със заразителни, глобални ритми и незабравим припев и съчетава източноазиатски, индийски и западни поп влияния, създавайки тази високоенергична песен, която е доказателство за разширяването на творческите граници на артистите и предоставяне на звуков пейзаж, който надхвърля жанровете.

„Snake“ беше проект моя мечта и съм развълнувана, че най-накрая ще споделя тази екзотична песен със света“, казва Nora. „Сътрудничеството с Jason Derulo беше невероятно изживяване – неговата артистичност, като изпълнител донесе точната енергия и магия, които си представях за музикалния видеоклип. Този проект обединява някои от най-добрите таланти в индустрията, от продуцента на звездите Tommy Brown до всепризнатия марокански режисьор Abderrafia El Abdioui и известния индийски хореограф Rajit Dev. Като колектив сме слели футуристични марокански влияния с градски стилове, създавайки силно емоционален танц и изразяване, както никога досега“.

Nora Fatehi, известна със своите хипнотизиращи изпълнения и международна привлекателност, носи характерната си харизма и гъвкавост. В съчетание с оглавяващите класациите вокали и магнетичната енергия на Jason Derulo, "Snake" се превръща в жизнен шедьовър, който демонстрира най-доброто от двамата изпълнители.

„Харесвам да работя с Nora! Тя е истински креативен човек, готов да прекрачи жанровите граници. Искахме да направим нещо ново и свежо, което пресича жанрове с нечуван досега звук”, казва Jason.

Придружаващото музикално видео към “Snake” е толкова амбициозно, колкото и самото парче. Режисиранo от Abderrafia Elabdioui и е заснето сред зашеметяващите и екзотични пейзажи на Мароко. Включващ смесица от ослепителна кинематография, авангардни визуални ефекти и сложни декорации, визуалният разказ отвежда зрителите на завладяващо пътешествие, което предлага модерен и футуристичен поглед към източната естетика.

„Snake“ бележи важен момент в кариерите на двамата изпълнители, съчетавайки ослепителното сценично присъствие на Nora Fatehi с характерния стил на Jason Derulo. Това сътрудничество има за цел да завладее глобалната публика и да остави трайно въздействие върху глобалния музикален пейзаж.

Сингълът „Snake“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: WMG

Jason Derulo може да бъде разпознаваем в целия свят като мултиплатинен певец и автор на песни, далновиден предприемач, автор на бестселъри, отдаден филантроп с ангажиращо присъствие, но историята му започва непретенциозно. Самоопределящият се като „хлапе от хаитянско семейство в Маями“ тихо и последователно се утвърди, за да се превърне в една от най-успешните звезди на своето поколение. Последният му сингъл „You Can Do Anything (MTG DA SIA)“ е колаборация с бразилската сензация DJ Lucas Beat и поп легендата Sia, който съчетава фънк, поп и заразителен стил с вдъхновяващо послание в основата си. В процес на подготовка за Jason е сигурният хит сингъл „Snake“ с легендарната базирана в Индия изпълнителка Nora Fatehi.

Генерирайки десетки милиарди стриймвания, глобалните продажби на Jason надхвърлят 250 милиона сингъла по целия свят и е постигнал 15 платинени сингъла, включително "Wiggle," "Talk Dirty," "Want to Want Me", "Trumpets", "It Girl", "In My Head", "Ridin' Solo", "Don't Wanna Go Home", "Marry Me", "The Other Side", "Get Ugly," "Swalla", "Savage Love" и "Take You Dancing". От началото на соловата си звукозаписна кариера през 2009 г. той е спечелил над 18 милиарда стриймвания по целия свят и е изградил неудържимо количество последователи в социалните медии от над 117 милиона във всички платформи. Сега, работейки върху дългоочаквания си пети албум – и дългосвирещ дебют за Atlantic Records – Derulo представи продължаваща поредица от успешни сингли, събрали зашеметяващите 500 милиона+ гледания, включително неустоимо жизнерадостния сингъл „Acapulco," платинено сертифицирания "Take You Dancing", и Jawsh 685 x Jason Derulo, 3 кратно платинено сертифицирания, оглавяващ класациите "Savage Love (Laxed – Siren Beat)".

Последната песен – и нейният официален ремикс на BTS – се оказа неудържима международна сензация след излизането си през 2020 г., достигайки #1 в „Hot 100“ на Billboard, както и на върха на класациите в 16 допълнителни страни по света. Наистина многоизмерен творец Derulo се е утвърдил и като актьор и бизнесмен. Със своя TikTok, който редовно натрупва над 10 милиона гледания на публикация, Derulo отбелязва, че платформата драстично е променила отношенията му с феновете му.

Derulo вече е сред най-големите суперзвезди на TikTok, в момента е 4-ият най-следван мъж в платформата за споделяне на видео с 11-ия най-голям акаунт като цяло. Той има вече астрономическо присъствие в TikTok, което расте ежедневно, като вече може да се похвали с повече от 56 милиона последователи по целия свят и над 1 милиард харесвания. Възстановявайки титлата си на краля на TikTok, през 2022 г. той издаде летния хит сингъл „Slidin'“ с предизвикано от феновете TikTok видео към собствената си интерпретация на електрическата пързалка. Още веднъж, той разказва история, която никога не сте чували в неговия пети дългосвирещ албум и дебют, чрез Atlantic Records „Nu King“, започвайки с „Spicy Margarita“ [с Michael Bublé].

Базирана в Индия, Nora Fatehi е родена в Торонто, Канада, в семейство с мароканско наследство. Тя стана известна, като боливудска актриса, показвайки своята гъвкавост, като се появи във филми на хинди, телугу, тамил и малаялам. Владеейки няколко други езика, включително дарийски, арабски, английски и френски, тя изгради силна разнообразна фенбаза по целия свят с повече от 46 милиона последователи в Instagram и 21 милиона във Facebook, докато музиката ѝ е генерирала повече от 1,2 милиарда стриймвания и огромните 5 милиарда гледания в YouTube на представените от нея

видеоклипове.

Nora блести на световната сцена на престижни събития, включително историческия концерт с Fnaire в Olympia в Париж през 2020 г. и нейното представяне в Global Arena на EXPO 2020 в Дубай. Участието ѝ в церемонията по закриването на Световното първенство по футбол през 2022 г. добави ново измерение към кариерата ѝ, тъй като тя сподели сцената с прочути световни артисти и плени феновете с безупречните си танцови движения, пеейки „Light the Sky“, химна на Световното първенство по футбол .