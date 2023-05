R3HAB и INNA пуснаха общ трак

R3HAB и INNA обединиха усилия.

Нидерландско-мароканският талант и румънската суперзвезда издадоха "Rock My Body" – свежа преработка на хита "Ecuador" на немския поп изпълнител Sash! от 1997 г.

Оригиналът беше сензация в европейските клубове през 90-те години, както и в телевизионния и радиоефир.

R3HAB се съобразява със съвременната модерна мания по ерата на 90-те години, използвайки типичния за времето ободряващ ритъм и добавяйки своето характерно звучене, а INNA допринася със своите въздействащи вокали.

"Rock My Body" носи носталгия под формата на забавно, готово за дансинга бижу, което се усеща точно толкова актуално, колкото и преди почти три десетилетия.

R3HAB наскоро издаде "Dom Dom Yes Yes" с Timmy Trumpet и Naeleck, както и "Run Till Dark" с Now United. 2023 се оказва годината, в която той наистина показва продуцентските си умения с непрекъснато разширяващи се жанрове и звучене.

"Ecuador" беше едно от онези издания, които привличат вниманието и предефинират жанра. Сега, 26 години по-късно, е чест да работя със SASH! и INNA върху „Rock My Body“. Емблематичната мелодия e навлязла дълбоко в спомените от моето детство. Когато бях на 11, не съм и сънувал, че това сътрудничество може да се случи. Този запис се получи съвсем естествено - имах идея за неговата енергична денс-поп продукция и не можах да заспя, докато не я измислих в детайли. INNA и SASH! имат дългогодишен опит във внасянето на новаторска промяна в глобалната денс музикална сцена и беше удоволствие да създадем заедно „Rock My Body“, казва R3HAB.

За R3HAB:

Мултиплатиненият диджей и продуцент Fadil El Ghoul, по-известен като R3HAB, си проправя път в денс музиката през последните петнадесет години. От неговите пробивни ремикси за Rihanna, Drake, Taylor Swift, Calvin Harris, Sia, Jason Derulo, Ed Sheeran, Tyga, Ellie Goulding, The Chainsmokers, P!nk, химни като мултиплатинените „All Around The World (La La La)“, „Lullaby“ с Mike Williams, „Flames“ със ZAYN и Jungleboi или „Creep“ с Gattüso, до колаборациите му с изпълнители като Ava Max, Luis Fonsi, Sean Paul, Afrojack, Armin van Buuren, Lukas Graham, Icona Pop и други, R3HAB доказа, че е един от най-напредничавите артисти на музикалната сцена.

Изданията му са събрали над 9 милиарда стриймвания до момента, включително 1,1 милиарда само през 2022 г. Той основава своя лейбъл CYB3RPVNK през 2016 г., който е надхвърлил 4 милиарда стриймвания в различни платформи от създаването си. Изпълнителят е обявен за „Most Discovered Artist“ на Spotify, един от 300-те най-стриймвани изпълнители на Spotify, класиран е на #13 в престижната класация “Top 100 DJs” на “DJ Mag” и е спечелил над 70 златни и платинени сертификата. Освен това той участва в най-добрите световни фестивали като „EDC“, „Ultra Music Festival“, „Tomorrowland“, „Balaton Sound“, „Coachella“, „Summer Sonic Festival“, „DWP Jakarta“ и други. Със своята комбинация от вродена артистичност и новаторско отношение, R3HAB си е спечелил име в света на денс музиката.

За INNA:

С впечатляваща поредица от хитове, многобройни награди зад гърба си и концерти в Европа, Азия, Латинска Америка, САЩ, Канада и Близкия изток, INNA е наистина забележителен музикален феномен. Един от най-вълнуващите гласове в света на денс музиката, румънската изпълнителка си проби път в глобалните класации с хитове като „Hot,“ „Sun Is Up“ и „Déjà vu“, изкачвайки се на челни позиции в десетки страни – от Румъния до Япония, Мексико, Турция, Аржентина, Испания, Финландия, Полша и САЩ.

Тя си е сътрудничила с редица топ изпълнители като Pitbull, Flo Rida, Daddy Yankee, Timmy Trumpet, Juan Magán, J Balvin, Yandel, Alok & Sofi Tukker, както и с Sean Paul за песента "Up", превърнала се в международна сензация. С визия и танцови движения, които съответстват на нейния музикален талант, INNA е спечелила множество награди – MTV Europe Awards, Romanian Music Awards и RRA Awards. През 2012 г. тя стана първата и единствена европейска изпълнителка, събрала 1 милиард гледания в YouTube, а през 2022 г. направи нов рекорд: 10 милиарда гледания и стриймвания. 2023 г. стартира с пълна сила за INNA, която зарадва своите фенове с чисто новата колаборация с международните артисти Dhurata Dora и Stefflon Don за „Yummy“, заедно с излизането на тазгодишното издание на албума към „Dance Queen’s House“. Албумът се казва Just Dance и е с нова и амбициозна насоченост.

За Sash!:

След големи успехи в продължение на 26 години и повече от 26 милиона продадени записа в международен план, Sash! все още разтърсва дансингите в цял свят. Почти всички песни, които някога е издавал, влизат в Топ 10 позиции на международните класации. Първото му издание - "It's My Life", излиза през 1995 г. и веднага се превръща в клубен хит в цяла Европа, но големият пробив идва през 1996 г. с "Encore Une Fois", която дава началото на поредица от успехи за немския продуцент - "Ecuador", "Stay", "La Primavera", "Mysterious Times", "Move Mania", "Colour The World", "Adelante", "Just Around The Hill" и други – всички, достигнали върха на различни класации в Европа, Нова Зеландия, Русия, Австралия, Южна Африка, Япония, Канада и САЩ, което прави Sash! един от най-емблематичните продуценти. Той работи с изпълнители като Adrian Rodriguez, Shannon, Tina Cousins, Dr. Alban, Sarah Brightman, Boy George, Shayne Ward, Christina Novelli и е правил ремикси на парчета на Jean Michel Jarre, 2 Unlimited, Todd Terry, OMD и Kylie Minogue.

"Rock My Body" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България