RÜFÜS DU SOL издаде нов албум

RÜFÜS DU SOL издаде пети студиен албум.

Групата за електронна музика, носител на награда Grammy представи колекцията „Inhale / Exhale“.

Албумът бележи нов творчески път за групата, ера, която същевременно свързва органичното и електронното. Той обхваща темите, които харесват феновете повече от десетилетие – романтика, разбито сърце, еуфория, отчаяние – чрез смесица от разтегнати, истински звукови пейзажи.

Написан в трудностите на големи лични промени „Inhale / Exhale“ отваря една по-зряла, звуково разнообразна и поетично уязвима част от сагата на RÜFÜS. Проектът показва, че групата продължава да прави сеизмична промяна в електронната музика по отношение на значение, емоционална сила и популярност.

Албумът впряга универсалните теми за любов и принадлежност, които превърнаха RÜFÜS в саундтрака на ново поколение, но го прави с новооткрита позиция на сила, която все още не е чувана от групата.

RÜFÜS предлагат поглед към собствения си живот във всяка песен, като канят феновете да се присъединят към тях. Твоа се случва, докато се развиват като личности и музиканти, взаимно пътуване на самонаблюдение на дансинга, докато се наслаждават на процеса.

Проектът „Inhale / Exhale“ също сигнализира за нова ера за групата, съчетавайки непрекъснатото им търсене да обвържат световете на органичното и електронното с обновен набор от препратки от целия пейзаж на денс музиката. От ефирните брейкбийтове на „Fire/Desire“ и „The Life“, през силно въздействащата електро вдъхновена бас линия от средата на века с „Pressure“, до емоционалната клубна балада „Edge of the Earth“, става ясно, че това е групата е вдъхновена от клубните парчета на тяхната младост, тъй като те са способни да смесват епохи и стилове, за да създават наистина вечна музика.

Нежният баланс на „Inhale / Exhale“ от изтънчен звуков дизайн и емоционално писане на песни спечели подкрепа от Billboard, Rolling Stone, Zane Lowe и спечели на групата първото им #1 в Dance Radio с водещия сингъл от албума „Music Is Better“. Записът беше последван от палитра от въздействащи сингли, представителни за диапазона на албума „Lately“, „Break My Love“ и “Pressure“.

Ядрото на RÜFÜS DU SOL остава непроницаемата връзка, която се усеща между групата и феновете им в пространството на живо. Всяко ново шоу преосмисля докъде може да стигне тази връзка, като потапящата сценична продукция на техните изпълнения на живо играе ролята на четвъртия член на групата. Неотдавнашното им хедлайн участие на живо на фестивала в „Portola“ в Сан Франциско и интимното им изпълнение на пристанището в Сидни предложиха първи поглед към тяхното скоро обявено турне в подкрепа на новия им албум, докато скорошните DJ сетове на сцената на Coachella's Quasar и Burning Man настроиха феновете на кураторството и неочакваните препратки, които запазват връзката си с Clubland.

RÜFÜS DU SOL ще направят турне в подкрепа на албума „Inhale / Exhale“ на сцени по целия свят през следващата година, включително спирки в трите южноамерикански издания на Lollapalooza като единствен електронен хедлайнер. Най-голямото глобално турне на групата ще бъде обявено скоро.

„Този запис е много специален за нас. Невероятно се гордеем с него и с това, което представлява за нас като група. Написахме много музика заедно за този проект и решихме да създадем нещо повече и е лудост е да си сътрудничим по този проект от почти петнадесет години. Вече имаме пет албума и сме толкова развълнувани да правим музика заедно, както когато започнахме. Поздравяваме всички фенове, които ни подкрепят, това сътрудничество не би било възможно без вас", казват RÜFÜS DU SOL

Албумът „Inhale / Exhale“ излиза чрез Rose Avenue/Reprise Records/Орфей Мюзик.



Inhale / Exhale Tracklist

1. Inhale

2. Lately

3. Breathe

4. Music is Better

5. Levitating

6. Break My Love

7. In the Moment

8. New York

9. The Life

10. Pressure

11. Fire / Desire

12. Edge of the Earth

13. Standing at the Gates

14. Belong

15. Exhale

RÜFÜS DU SOL са трио за електронна музика, създадено в Сидни, Австралия, спечелило награда Grammy и съставено от Jon George, James Hunt и Tyrone Lindqvist, които сега са едни от най-високо ценените студийни и турне изпълнители в жанра. Известни със създаването на емоционална електронна музика, създадена за дансинга, RÜFÜS издадоха четири студийни албума, включително най-новия им пълен албум „Surrender“, с който бяха на турне в 60 града, продавайки 700 000 билета по целия свят. Jon George и James Hunt от RÜFÜS също са създали DJ проект, който триумфира като един от най-популярните в музикалното пространството. Бандата претвори този успех в техния собствен отпечатък на „Rose Avenue“ и бутиковия фестивал „Sundream“ в Тулум и Баха, Мексико.