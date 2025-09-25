Нито едно добро дело не остава ненаказано!

След като плени въображението на милиони зрители по целия свят и се превърна в един от най-вълнуващите музикални спектакли на големия екран, на 21 ноември "Злосторница" се завръща в кината с още по-грандиозното и впечатляващо продължение – "Злосторница: Част 2".

Филмът бележи епичния завършек на историята на Елфаба и Глинда и обещава кулминация, която ще промени завинаги начина, по който гледаме на забележителния приказен свят на Оз.

"Злосторница: Част 2" проследява дълбоките последици от решенията и действията на Елфаба и Глинда – Оз се раздира от конфликти, нови съюзи се градят и рушат, а границите между доброто и злото се размиват завинаги.

Снимка: Форум Филм България

Докато Елфаба, преследвана от властите, поема по опасен път, за да освободи потиснатите и да защити истината, Глинда е изправена пред изпитанието на живота си – да използва влиянието си за нещо повече от лична слава. Въпреки топлите им чувства една към друга, напрежението между тях неумолимо расте и води до решения с огромна тежест, а направените избори ще определят не само тяхната съдба, но и бъдещето на целия Оз.

Променяме се завинаги със "Злосторница: Част 2" в кината от 21 ноември на 2D, 3D и IMAX. Дублиран и субтитриран.

***

Жанр: Мюзикъл, семеен, фентъзи

С участието на: Синтия Ериво, Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Итън Слейтър, Боун Йънг, Мариса Боуд и други

Режисьор: Джон М. Чу

Сценарист: Уини Холцман и Дейна Фокс

Продуцент: Марк Плат , Дейвид Стоун