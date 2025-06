Променяме се завинаги със "Злосторница: Част 2" в кината през ноември

Вижте епичния завършек, който ще ви промени завинаги!

След като омагьоса зрителите и критиката и се превърна в едно от най-големите филмови събития на 2024 г., този ноември "Злосторница" се завръща в кината със свръхочакваното си продължение "Злосторница: Част 2", което ще постави внушителния финален акорд на вълнуващата история на Елфаба, Глинда и целия Оз.

Злосторница: Част 2 проследява дълбоките последици от решенията и действията на Елфаба и Глинда – Оз се раздира от конфликти, нови съюзи се градят и рушат, а границите между доброто и злото се размиват завинаги. Докато Елфаба, преследвана от властите, поема по опасен път, за да освободи потиснатите и да защити истината, Глинда е изправена пред изпитанието на живота си – да използва влиянието си за нещо повече от лична слава. Въпреки топлите им чувства една към друга, напрежението между тях постепенно ескалира и води до трансформации, които ще предопределят съдбите им. Приятелство, предателство, избори с огромна тежест – всичко води към кулминация, която е едновременно извисяваща и болезнена.

Снимка: Forum Film Bulgaria

Първият трейлър на Злосторница: Част 2 ни връща в приказния Оз, разкривайки още по-големите и амбициозни мащаби на продукцията, която впечатлява с уникални декори, костюми, специални ефекти и разбира се, със забележителна хореография, музика и брилянтните изпълнения на неотразимите Ариана Гранде и Синтия Ериво, завръщащи се в ролите на Глинда и Елфаба. Атмосферата е далеч по-мрачна и напрегната, залозите – по-високи, а финалът – неизбежно грандиозен и емоционален. Готови ли сте да се промените завинаги?



Режисьор на "Злосторница: Част 2" е Джон М. Чу (Луди богаташи, Във висините), а сценарият е на Уини Холцман и Дейна Фокс – по мюзикъла Wicked на носителя на „Оскар“ и „Грами“ Стивън Шварц и Уини Холцман, вдъхновен от романа Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West на Грегъри Магуайър, от своя страна базиран на безсмъртния Вълшебникът от Оз на Л. Франк Баум. Продуценти са Марк Плат и Дейвид Стоун. В ролите са Синтия Ериво, Ариана Гранде, Мишел Йео, Джонатан Бейли, Джеф Голдблум, Итън Слейтър, Мариса Боуд, Боуен Йънг, Питър Динклидж и др.

Променяме се завинаги със "Злосторница: Част 2" в кината през ноември на 2D, 3D и IMAX. Дублиран и субтитриран.