Pressie издава нова песен в сряда

След хитове като "Празна стая" и "Мерси Боку", сега Pressie представя "Това го знам" - - едно малко по-различно и страстно парче.

Във видеоклипа, заснет от Ирина Иванова - IrrA, виждаме Pressie в три различни светлини - осъзнаваща, преживяваща и уверена.

Въпреки болката и противоречията, песента носи категоричност: "Че ти си грешка, това го знам. Че заслужавам по-добро, това го знам".

Парчето разказва за любовта - онази токсичната, но и за силните жени, които не позволяват да бъдат потъпкани. За онези смелите, които добре знаят какво искат. Този път изпълнителката не само ни го изпява, но и ни го показва - емоционално, горещо, с танц и движения. След излизането на този сингъл на Pressie ѝ предстоят още няколко нови парчета и дует, за който нямаме търпение да разкрием повече.

Музика и текст: Преслава Димитрова, Дарина Атанасова, Сара Пейчева, Калина Баткова,

Денис Попстоев

Аранжимент и текст: Денис Попстоев, Теодор Василев

Хореография: Преслава Димитрова - Pressie

Асистент хореографи: Мими Маринова, Klea Koci

MUZE Music вярва в артисти, склонни да влагат сърце, енергия и индивидуалност в своята музика - точно затова решава да застане зад Pressie, като неин продуцент.

"Това го знам" излиза в сряда (08.10) в 18:00 ч. в официалния YouTube канал на Pressie. Издава се от MUZE Music.