Прея сподели новата си песен със слушателите на радио N-JOY.

Певицата гостува в шоуто "От 10 до 2" с #Нейа и разкри детайли за парчето, озаглавено "Всеки ден", емоциите по създаването му, както и с кого е работила по проекта.

Двете си поговори и за любовта, за сватбата на певицата през лятото, за музиката и споделянето й с партньора й в живота Евден Димитров.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

А, дали детето в Прея е още в центъра на прожекторите, дали ще празнува Хелоуин и каква годишнина ще отбележи на връх празника - чуйте интервюто в аудиофайла на страницата.