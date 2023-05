Прея представи новата си песен по радио N-JOY

Прея откри скъсената работня седмица бляскаво и представи новата си песен по радио N-JOY.

Певицата гостува в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" и разкри детайли за песента, озаглавена "Диамант", както и за предстоящия си албум.

Тя сподели, че както в новия сингъл, така и в третия й студиен албум ще присъстват много музикални елементи и препратки към африканската култура, която е неразделна част от идентичността на певицата.

В предстоящия запис Прея ще наблегне още повече върху симбиозата между българското и африканското звучене, пречупвайки ги през призмата на поп музиката. В него тя ще продължава да миксира и експериментира с различни музикални стилове, които са я оформили като изпълнител през годините.

Чуйте какво разказа талантливата изпълнителка в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров