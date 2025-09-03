Предстоящият нов албум на Taylor Swift вече чупи рекорди в Spotify

Седмици преди излизането си „The Life of a Showgirl“ на Taylor Swift вече чупи рекорди в Spotify.

В неделя (31 август) предстоящото издание на 35-годишната поп икона стана най-предварително запазеният албум в историята на Spotify – Countdown Page. Предишният рекорд се държеше от The Tortured Poets Department на Swift през 2024 г. Стрийминг гигантът сподели новината в понеделник сутринта в официалните си Instagram и X акаунти.

Страницата за обратно броене на Spotify за „The Life of a Showgirl“ стартира на 14 август, придружена от ексклузивен плейлист, озаглавен „И, скъпи, това е шоубизнес за теб“ – подбрана селекция от 22 издадени по-рано парчета, продуцирани от дългогодишните сътрудници на певицата Max Martin и Shellback.

Това постижение бележи още един важен момент в дългогодишното господство на Swift в Spotify. През годините тя е чупила множество стрийминг рекорди, включително като най-стриймвания изпълнител на платформата за 2024 г. с над 26,6 милиарда глобални стрийминга.

Taylor обяви албума „The Life of a Showgirl“ на 12 август, само осем месеца след края на блокбъстър турнето си „Eras“. Изненадващото разкритие дойде по време на участие в „New Heights“ – подкастът, воден от нейния годеник Travis Kelce и брат му Jason Kelce – където тя сподели заглавието на албума в тийзър клип, публикуван в профилите на шоуто в социалните медии преди излизането на пълния епизод.

„The Life of a Showgirl“, 12-ият студиен албум на Swift, ще излезе на 3 октомври и ще включва 12 нови парчета, продуцирани от Max Martin и Shellback.

Предишният ѝ албум „The Tortured Poets Department“ излезе през април 2024 г. и дебютира на първо място в Billboard 200 с най-добрата откриваща седмица в кариерата ѝ. Проектът прекара 17 непоследователни седмици на върха на класацията и спечели на Суифт седмата ѝ номинация за албум на годината на наградите Grammy.