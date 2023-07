Предстои 10-то издание на фестивала „RADAR“

Музикалното настроение с NJOY Summer не спира. Днес искаме да ви разкажем за наближаващия фестивал „RADAR“, който ще се проведе във Варна от 3-ти до 6-ти август. В интервю на специалния пратеник на NJOYSummer – Доменика Димитрова, Светлозара Христова разказа за музикалното преживяване, което ще можете да изпитате за 10-та поредна година.

„Фестивалът RADAR се роди като инициатива във Варна 2014 година и си постави амбициозната цел да бъде формат, който ще представя нестандартното, ще се движи на границата на познатите музикални жанрове, но ще излиза и извън тях. Ще представя синхрона между други изкуства като видеоарт и танц…“, споделя тя. Паралелно с това ни запозна с платформата Moving Body за танцови филми и пърформанси, която е само на една година.

Разберете повече за инициативите от аудио файла.

