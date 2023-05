Post Malone обяви пети студиен албум

В края на месец април Post Malone пусна първия си сингъл за 2023 г.

Парчето "Chemical" подсказа за нов проект от хип-хоп звездата, озаглавен "Austin".

Продължението на албума "Twelve Carat Toothache" от 2022 г. ще излезе на 28-ми юли, а в петък (19-ти май) Post ще представи още едно парче заедно с официално видео.

Певецът разкри и датите за предстоящото си северноамериканско турне If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying, което ще стартира на 8 юли в Ruoff Music Center в Нобълсвил и ще продължи до 19 август с финално шоу в Glen Helen Amphitheater в Сан Бернардино, Калифорния. Преди да тръгне на път, Posty ще получи отличието Hal David Starlight Award на вечерята на Залата на славата на авторите на песни през 2023 г. на 15 юни в Ню Йорк.

Снимка: Animato Music / Umg

Четвъртият албум на Malone, Twelve Carat Toothache, излезе през юни миналата година. Достигнала до № 2 в класацията Billboard 200, колекцията съдържа три хита в топ 15 на Billboard Hot 100 - "I Like You (A Happier Song)" с Doja Cat, "One Right Now" с The Weeknd и "Cooped Up" с Roddy Ricch. С парчето си "I Like You (A Happier Song)" Malone и Doja Cat спечелиха и награда GRAMMY в категорията "Най-добро поп дуетно/групово изпълнение".