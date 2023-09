Portugal. The Man пуснаха ново официалното музикално видео

Мултиплатинените, носители на награда Grammy рок групата Portugal. The Man пуснаха официалното музикално видео към “Doubt”.

Заснет в родния щат на групата Аляска – където групата е снимала много видеоклипове през цялата си кариера. Заснет в неизменните земи на предците на племето Кник, видеото е с участието на фронтмена John Gourley, който свири на пиано, обхванато от пламъци.

Видеото е режисирано от всепризнатия оператор и чест сътрудник Michael Ragen, който е режисьор на много от другите визуализации на групата, включително официалните видеоклипове за “Noise Pollution,” “Evil Friends,” “Sleep Forever,” „Feel It Still“.

“Doubt” бележи първото издание от предстоящата музикална видео трилогия „Chris Black Changed My Life“ на Portugal. The Man. “Doubt” е забележителна песен от дългоочаквания нов албум на групата Chris Black Changed My Life, който получи незабавно одобрение от критиците след излизането си през юни.

„Видеоклиповете са мечтателни... ние улавяме нашето безразсъдство, като деца, където можем да бъдем креативни в собствените си малки светове. обичам ги, защото хората там са готови на всичко и знаят как да се забавляват. Хуморът във всичко това… това е Portugal. The Man. Правим видеоклипове в Аляска, защото там всичко е възможно -- това е всичко, но също така става въпрос за семейството и нашата общност. Искам да правя изкуство с хората, които обичам.

- John Gourley

„Заснемането на видеоклипове в Аляска се превърна в традиция в този момент. Снимахме там за последните четири албума и предполагам, че не мога да се наситя на минусовите температури, но в крайна сметка това е неизпусната възможност да избягам от традиционната структура и роли на правенето на филми и просто да експериментирам във възможно най-суровата среда по време на най-студеното време на годината с най-готините хора".

- Michael Ragen

Chris Black Changed My Life е продуциран от легендарния Jeff Bhasker (Beyonce, Harry Styles, SZA, Mark Ronson) и включва сътрудничество с Paul Williams (John Lennon, David Bowie, Mac Miller), Asa Taccone, Black Thought, Unknown Mortal Orchestra, Nick Reinhart, Homer Steinweiss и Natalia Lafourcade, и Bhasker.

Portugal. The Man отпразнува изданието си с поредица от ексклузивни дати за хедлайн турнета и изпълнения на фестивали това лято. Базираните в Портланд рокаджии присъстваха на емблематични места, включително на Radio City Music Hall в Ню Йорк, Hollywood Bowl в Лос Анджелис, Red Rocks Amphitheatre в Колорадо и на фестивалните сцени в Bonnaroo и Lollapalooza досега.

Тази есен те ще имат изпълнения в Austin City Limits, преди да се впуснат в канадско турне през ноември, прекосявайки страната от Ванкувър до Торонто, с много спирки между тях.

Portugal. The Man също така насърчават феновете да научат за кампаниите „Frances Changed My Life“ и „Chris Black Changed My Life“. И двете инициативи дават възможност на другите да отпразнуват това, което е повлияли на живота им, като същевременно отделят време за размисъл и за това.

Portugal. The Man се завърнаха триумфално в началото на март с хитовия водещ сингъл „Dummy“, който се превърна в четвъртия Топ 5 сингъла на групата в радиостанции с формат „Alternative“ и веднага беше похвален от Billboard като „апокалиптична, запомняща се песен“ след издаването. “Dummy” пристигна с официално музикално видео, режисирано от Noel Paul и с участието на новия, почетен член на групата - Tank Dog. Създаден от Wes Hubbard (Wooden Cyclops) и John Gourley, Tank Dog е най-новият помощник.

Chris Black Changed My Life е първият дългосвирещ албум на групата след издаването на платинено сертифицирания им запис от 2017 г. “WOODSTOCK”. Откриващата песен, “Heavy Games II (feat. Jeff Bhasker),” представя предстоящия албум с придружаващо видео, продуцирано от Jeff Bhasker. Гледайте ТУК. Заглавието на албума е посветено на покойния приятел и почетен член на групата, Chris Black.

За Portugal. The Man

През последното десетилетие Portugal. The Man се утвърдиха като една от най-ценените рок групи и абсолютен феномен на живо, с над 1600 концерта зад гърба си и легендарна репутация на фестивални фаворити.

Идваща от Аляска, базираната в Портланд банда се издигна до нови висоти през 2017 г. с издаването на вече платинено сертифицирания албум „Woodstock“. Албумът бе белязан от удивителния успех на завладяващия им сингъл „Feel It Still“, който спечели на групата множество нови признания – включително награда Grammy за „Най-добро поп дуо/групово изпълнение“, седемкратно платинен сертификат от RIAA, рекорден 20-седмичен престой на първа позиция в радиостанциите с формат Alternative и неизбежно влизане в Топ 40 на ефирните класации.

В основата на безбройните им впечатляващи музикални постижения е заложена дългогодишната страст на групата към социална справедливост. Всъщност точно това е силата на Portugal. The Man – през цялата си кариера бандата не спира бъде пример за дълбоко обвързване с артистичността и активизма. Това в крайна сметка ги вдъхновява да основат официално „PTM Foundation“ през 2020 г. – фондация, фокусирана върху универсални въпроси, свързани с правата на човека, здравето на общността, както и с околната среда, с акцент върху каузи, които пряко засягат коренното население, включително „Alaska Native Health„ (предоставяща най-високо качество на здравни услуги за местните жители на Аляска) и „Seeding Sovereignty“ (радикализиране и промяна на колонизираните пространства чрез борба за суверенитета на земята, храните и други).

Portugal. The Man също така си партнират с множество организации като „National Coalition Against Censorship“, „The Skatepark Project“ (помага на общностите да изградят обществени скейт паркове за младежи в неравностойно положение), „March for Our Lives“ (оръжейна реформа), „Keep Oregon Well“ (психично здраве) и „Protect Our Winters“ (климатични промени). През 2022 г. групата допълнително разви страстта си към активизма, стартирайки инициативата „NIGHT OUT“ на PTM – в подкрепа на достъпа на фенове с увреждания до обществени места.

Зd Chris Black Changed My Life:

Загубихме наш много скъп приятел на 19-ти май 2019 г. Това ни разтърси из основи. Chris беше един от онези хора, които бяха като спойващ елемент; той събираше всички заедно. Неговата смърт наистина ни обърка. Групата беше съсипана и това е първият път, когато чувствам, че съм създал завършен запис; завършена мисъл за нашия свят, който се срива около нас и за пътуването обратно. Въпреки че това е много лично пътуване, чувствам, че всеки има по един Chris Black в живота си; поне се надявам да е така. Онзи единствен приятел, който има свой собствен начин да оправи всичко и да направи всичко забавно. Онзи, който ви вкарва в правия път, когато се отклоните от курса и винаги е до вас, за да празнува добрите моменти и да ви подкрепя в трудните. Chris Black промени живота ми (Chris Black Changed My Life).

Chris Black Changed My Life Tracklist:

Heavy Games II (feat. Jeff Bhasker)

Grim Generation

Thunderdome [W.T.A] (feat. Black Thought & Natalia Lafourcade)

Dummy

Summer of Luv (feat. Unknown Mortal Orchestra)

Ghost Town

Time’s a Fantasy (feat. Jeff Bhasker)

Doubt

Plastic Island

Champ (feat. Edgar Winter)

Anxiety:Clarity (feat. Paul Williams)