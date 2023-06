Portugal. The Man издаде албум

Portugal. The Man издаде своя дългоочакван нов албум.

Мултиплатинената рок група, носителка на награда GRAMMY – пусна Chris Black Changed My Life.

Албумът е продуциран от легендарния Jeff Bhasker (Beyonce, Harry Styles, SZA, Mark Ronson).

В допълнение към издаването на албума, Portugal. The Man насърчават феновете да научат за кампаниите „Frances Changed My Life“ и „Chris Black Changed My Life“. И двете инициативи вдъхновяват другите да отпразнуват онези, които са повлияли върху живота им, като същевременно отделят време да помислят задълбочено и да предадат нататък.



Portugal. The Man направиха своето триумфално завръщане в началото на март със заразителния водещ сингъл „Dummy“, който се превърна в четвъртия сингъл на групата, влязъл в Топ 5 на радиостанциите с формат Alternative, след като прекара 15 седмици във формата и беше похвален от Billboard като „апокалиптична мелодия“ веднага след издаването си. “Dummy” излезе заедно с официален видеоклип, режисиран от Noel Paul, с участието на новия почетен член на групата – Tank Dog. Създаден от Wes Hubbard (Wooden Cyclops) и John Gourley, Tank Dog е най-новият помощник на PTM.

Списание Billboard сподели на корицата си историята на групата – „Everyone Knows ‘Feel It Still’ – But No One Could’ve Predicted What Would Happen Next To Portugal. The Man“, с ексклузивни снимки на John Gourley, направени от фотографа Brian Adams.

След издаването на „Dummy“, групата сподели „Plastic Island“, „Summer of Luv“ с участието на Unknown Mortal Orchestra, „Thunderdome [W.T.A]“ с участието Black Thought и Natalia Lafourcade, както и „Champ“, включващ вариация на хита „Dying to Live“ от 1971 г. на носителя на награда „GRAMMY®“ – Edgar Winter.



Chris Black Changed My Life е първият дългосвирещ албум на групата след издаването на платинено сертифицирания им албум от 2017 г. – „WOODSTOCK“. Първата песен – “Heavy Games II (feat. Jeff Bhasker)”, представи предстоящия албум с придружаващо видео, продуцирано от Jeff Bhasker и с негово участие. Албумът е посветен на покойния приятел и почетен член на групата – Chris Black.

Групата се обедини със сътрудници като Paul Williams (John Lennon, David Bowie, Mac Miller), Jeff Bhasker (Beyonce, Harry Styles, SZA, Mark Ronson), Asa Taccone, Black Thought, Unknown Mortal Orchestra, Nick Reinhart, Homer Steinweiss и Natalia Lafourcade в дългоочаквания албум.



Базираните в Портланд рокаджии ще последват издаването на Chris Black Changed My Life с няколко хедлайн шоута през 2023 г. Включвайки сет, обхващащ цялата им кариера, всяко шоу през това лято ще се състои на емблематично място, включително „Edgefield“ в Портланд, „Red Rocks Amphitheatre“ в Колорадо, „Radio City Music Hall“ в Ню Йорк и Hollywood Bowl в Лос Анджелис и обявена наскоро поредица от дати в Канада, пресичайки страната от Ванкувър до Торонто и спирайки в много градове по пътя.



Chris Black Changed My Life Tracklist:

Heavy Games II (feat. Jeff Bhasker)

Grim Generation

Thunderdome [W.T.A] (feat. Black Thought & Natalia Lafourcade)

Dummy

Summer of Luv (feat. Unknown Mortal Orchestra)

Ghost Town

Time’s a Fantasy (feat. Jeff Bhasker)

Doubt

Plastic Island

Champ (feat. Edgar Winter)

Anxiety:Clarity (feat. Paul Williams)



За Chris Black Changed My Life:

Загубихме наш много скъп приятел на 19-ти май 2019 г. Това ни разтърси из основи. Chris беше един от онези хора, които бяха като спойващ елемент; той събираше всички заедно. Неговата смърт наистина ни обърка. Групата беше съсипана и това е първият път, когато чувствам, че съм създал завършен запис; завършена мисъл за нашия свят, който се срива около нас и за пътуването обратно. Въпреки че това е много лично пътуване, чувствам, че всеки има по един Chris Black в живота си; поне се надявам да е така. Онзи единствен приятел, който има свой собствен начин да оправи всичко и да направи всичко забавно. Онзи, който ви вкарва в правия път, когато се отклоните от курса и винаги е до вас, за да празнува добрите моменти и да ви подкрепя в трудните. Chris Black промени живота ми (Chris Black Changed My Life).

Албумът Chris Black Changed My Life излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.