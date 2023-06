Поли Генова сподели детайли за новата си песен по радио N-JOY

Поли Генова сподели със слушателите на радио N-JOY детайли за новата си песен.

Талантливата изпълнителка гостува на обедното шоу с Нейа и внесе латино привкус с парчето "La Rumba".

Песента се ражда по време на един творчески лагер преди няколко години, но все не се е получавало тя да излезе. Явно тази година е дошъл моментът.

"La Rumba" е латино парче, написано със съдействието на чилийския изпълнител Родриго Ейс. Той е и съавтор на текста, а песента Поли пише заедно naBBoo, с когото работят вече няколко години.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Впечатляващото видео към песента, режисирано от Вито Бонев, е мащабен проект, заснет в Тунис с международен екип от над 30 души. Част от кадрите са направени в пустинята Сахара, а заснемането им продължава от ранни зори до късно през нощта.

Останалата част от видеоклипа на „La Rumba" е снимана в стария град на Тунис. Доза екшън внасят професионални спортисти по паркур, които правят екстремни каскади по покривите на сградите в старата медина. С роля в продукцията се включа и тунизийската TikTok звезда Мащук, с над 1,2 милион последователи в социалната мрежа. На екраните си феновете ще видят взривоопасна комбинация, преплитаща латино музика, местната тунизийска култура и неповторимо парти настроение.