Поли Генова с премиера на новия си албум

Поли Генова представи своя дългоочакван албум Last Night по време на ексклузивно събитие в София.

В пълния си блясък Поли показа за пръв път и авторската си колекция бижута, създадена в партньорство с известен бранд и един от техните основни партньори – известен италиански дизайнер. Колекцията е изцяло вдъхновена от уникалния и индивидуален стил на Поли и представя ръчно изработени бижута от 18-карата злато и диаманти.

Изпълнителката бе подкрепена от различни уважавани личности у нас, включително Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма в България. Иконата на българската музика Лили Иванова също беше сред поканените. По този повод тя сподели в социалните медии: „Благодаря на прекрасната певица Поли Генова за поканата, уважението и красивите цветя! С пожелание за много успехи!“. Примата не успя да присъства на събитието, но изпрати на Поли букет от рози по повод премиерата.

Снимка: Орфей Мюзик

Гости на събитието също бяха колеги и приятели на Поли, популярни личности от българския шоу бизнес и представители на медиите. Сред тях бяха Влади Ампов-Графа, Люси Дяковска, Михаела Маринова, Вики Терзийска, Ники Кънчев, Максим Бехар, Георги Милков и други.

Албумът Last Night на Поли Генова събира едни от най-големите ѝ хитове през последните две години като „Last Night“ и „No More“, които влязоха в ТОП 3 на националната радио класация за най-излъчвани български песни през 2021 г. Сред другите парчета в албума са и колаборациите „Тръгни навреме“ с Любо Киров и летният хит „La Rumba“ с чилийския изпълнител Родриго Ейс. В него феновете могат да чуят още „Help Me Out“, „Give Me Your Love“, „Недей да правиш така“ и „Na Na“. С този албум Поли отново демонстрира своя талант, творчество и страст към музиката, както на българската, така и на международната сцена. Албумът вече е достъпен във всички музикални платформи и в големите бензиностанции, книжарници и в други търговски обекти в цялата страна. За феновете ѝ, Поли Генова ще изпълни песните от албума си на живо на 16 ноември в Pirotska 5 Event Center, а билетите за концерта вече са налични в мрежата на Eventim.

Албумът Last Night се разпространява от Warner Music чрез Орфей Мюзик.