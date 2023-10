Поли Генова и Warner Music с първи музикален проект

След горещото парче „La Rumba“, което избухна това лято, популярната българска звезда Поли Генова се завръща с нова песен в колаборация с известния полски DJ Brave.

„Something 'Bout You“ е първата песен на Поли, продуцирана от музикалния гигант Warner Music, която е осъществена с посредничеството и подкрепата на Орфей Мюзик.

Новият сингъл на Поли и DJ Brave „Something 'Bout You“ има модерно звучене и типичния за EDM стила запомнящ се бийт. С пристрастяващия си ритъм и уникално звучене парчето дава заявка за международен хит. Съвместната работа на Поли Генова с Warner Music – една от най-големите звукозаписни компании в света, е сред нейните най-големи успехи в рамките на тази година.

Снимка: Орфей Мюзик

Българската поп изпълнителка никога не е крила своите мечти и амбиции за успехи извън границите на родната си страна, и нейната работа и упоритост през последните години дават резултати. За феновете си, Поли Генова ще изпълни „Something 'Bout You“, както и песните от албума LAST NIGHT на живо на 16 ноември в столичен клуб. Билети за концерта са налични в мрежата на Eventim.

„Благодарна съм за страхотната възможност за първи път в кариерата ми да реализирам проект, съвместно с Warner Music и то в колаборация с полския артист DJ Brave. Заедно създадохме едно свежо парти парче, което със сигурност съвсем скоро ще покори много музикални върхове по целия свят. Благодаря на всички от екипа и на Warner за доверието“, сподели Поли за работата по новата си песен.

Снимка: Орфей Мюзик

„Поли безспорно е една от най-талантливите личности на българската музикална сцена. Зарадвахме се изключително много, когато тя прие предложението на Brave и сме сигурни, че „Something "Bout You“ ще бъде следващият хит, който ще завладее българските и полските плейлисти“, коментира Изабела Чишек-Поджиемска, генерален мениджър на Warner Music за Югоизточна Европа.

„Нямам търпение за предстоящия дебют на проекта ни, гласът на Поли е това, което прави парчето толкова вълнуващо“, сподели DJ Brave, който е сред любимите артисти на полската публика. С платинените си кавъри „I Just Call To Say I Love You” и „Flames of Love“ той печели престижните награди „Радио песен на годината“ през 2018 и 2019 г.

„Something 'Bout You“ на Поли Генова и Brave вече е достъпна във всички музикални платформи и се разпространява от Warner Music чрез Орфей Мюзик.

Сред музикалните проекти на Поли тази година са „La Rumba“, „Недей да правиш така“ и „Help Me Out“, които покориха българската и международната сцена. Парчетата могат да бъдат чути в новия албум на певицата LAST NIGHT, който излезе само преди седмица. В него влизат и „Last Night“ и „No More“, които са в ТОП 3 на националната радио класация за най-излъчвани български песни през 2021 г.