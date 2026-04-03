Победителите на „Златни патета“ 2026 бяха определени от публиката

Бар Петък трудно побра всички, които искаха да са част от „Златни патета“ 2026. Още преди началото пространството беше изпълнено, а през цялата вечер потокът от хора не спря. Музика, светлини и разговори се смесваха с аплодисменти и спонтанни реакции от публиката, която този път не беше просто зрител, а активна част от случващото се.

Наградите, определени изцяло чрез гласуване, отново очертаха пъстра картина на сцената. Роби беше сред най-обсъжданите имена на вечерта с отличията „Паток 2026“ и „Бийт паток 2026“. Мона взе „Женско пате 2026“, а Жлъч получи „Генгста паток 2026“.

Цар Плъх спечели категорията „Новоизлюпено 2026“, а Керана и космонавтите, които бяха сред отличените и миналата година, отново се качиха на сцената за „Off-дъ-ято патета 2026“. В категория „Парти пате 2026“ най-много гласове събра Kokosi.

Сред проектите, които се откроиха през последните месеци, Nicka взе „Пате хит 2026“ с „Пак си тук“, а „Синергия“ на Графа беше отличен като „Пате албум 2026“. „Как“ на Молец и Роби спечели „Видео пате“, а „Нито миг“ на Графа и Дара Екимова беше избран за „Пате дует 2026“. В категория „Метъл пате 2026“ отличието отиде при Teraflofa.

Сред връчващите се качиха имена като Васил Върбанов, Митко Кърнев, Влади Михайлов и Ndoe, както и още добре познати лица от музикалния и културния живот у нас. Те внесоха настроение с импровизации и шеги. Водещите Димитър Павлов, Никола Стоянов и Боян Бочев водеха церемонията свободно и с чувство за хумор. С лекота преминаваха от обявяване на връчващи към разговори на сцената, включваха публиката и не пропускаха възможност за закачка.

Концепцията на събитието, вдъхновена от MTV Unplugged, заложи на по-близък и директен контакт с присъстващите. В този дух прозвучаха и акустичните версии на Nikolina NU, SUNBLINDS и Ерсин, които допълнително вдигнаха градуса. Публиката реагираше на всяко изпълнение, а телефоните в ръцете оставаха вдигнати почти през цялото време.

В един момент вече не се усещаше разлика между сцена и публика. Хората се поздравяваха, снимаха и обсъждаха победителите. Събраха се различни стилове и вкусове, обединени от музиката и желанието да бъдат част от нея. Паралелно с атмосферата в клуба, много хора следяха случващото се и онлайн в YouTube и в официалните канали на Бар Петък.