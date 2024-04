Плувецът Цанко Цанков за пътя си към успеха

Българският плувец Цанко Цанков направи поредния си подвиг през изминалия уикенд, преплувайки успешно протока Кук в Нова Зеландия, с което завърши своя трети маратон от веригата Oceans Seven. В хода на своето плуване бургазлията трябваше да се бори със силните течения и хипотермични кризи, причинени от ниската температура на водата – 12.7 градуса.

Въпреки всички тези препятствия, той успя да измине разстоянието от 30.5 км. за време 6 часа и 23 минути, което е най-добър резултат дотук през календарната година, съобщиха от екипа на българина.

В интервю на водещия на новините Огнян Гунчев се насочваме към границите на човешките възможности и се вглеждаме в детайлите на най-тежките маратонски плувания в света, предизвикателствата в ледените води и големите български постижения в открити води, дело на плувеца ни Цанко Цанков.

Той е роден в Бургас и тренира плуване от малък. Първото му голямо спортно постижение е преплуването на акваторията на Бургаския залив през 2019 година. В началото на март добави към историята на българското плуване и две Световни титли по плуване - в ледени води в Талин, Естония на 200 м. и на 450 м. свободен стил, поставяйки и световни рекорди в тези дисциплини във възрастовата група 30-39 годишни.

Колко екстремни са ледените плувания, кои са най-големите предизвикателства на маратоните в открити води и колко важна е ролята на родителите в избора на спорт - всичко това чуйте в интервюто в аудиофайла на страницата.