PinkPantheress издава „Fancy Some More?“, преработка на нейния микстейп „Fancy That“, номиниран за наградата Mercury.

„Fancy Some More?“ включва международен спектър от изпълнители, представяйки 22 ремикса. Ремиксите са дело на изпълнители, включително Anitta, Bladee, JADE, JT, Kylie Minogue, Oklou, Rachel Chinouriri, Ravyn Lenae, Yves и Zara Larsson; определящи жанра групи и колективи като Basement Jaxx, Groove Armada, SEVENTEEN (THE 8, MINGYU, VERNON.) и Sugababes; и признати продуценти и диджеи, включително Adame DJ, DJ Caio Prince, Joe Goddard, Kaytranada, Kilimanjaro, Leod, Loukeman, Mochakk, Nia Archives и Sega Bodega. Всяко парче предлага нова перспектива към емблематичния звук на PinkPantheress, разширявайки вселената на „Fancy That“.

Говорейки за Fancy Some More? PinkPantheress казва: „С този ремикс проект, „Fancy Some More“, исках да изследвам как песните могат да живеят в различни светове, като същевременно запазват емоцията на оригинала. Да чуя други изпълнители да го преосмислят беше толкова вдъхновяващо. Всеки ремикс носи нова енергия и текст, като същевременно запазва сърцето на песента непокътнато. Беше толкова вълнуващо да видя „Fancy That“ да поема тези нови, международни животи и глобални перспективи“.

През септември PinkPantheress направи „Fancy That“ турне, започвайки с два разпродадени концерта в лондонската O2 Brixton Academy. Този месец анти-поп звездата се отправя към Щатите за северноамериканската част от турнето, започвайки от Бруклин със спирки в Торонто, Чикаго, Оукланд, Сан Франциско и 4-дневно участие в The Wiltern в Лос Анджелис. През 2026 г. PinkPantheress ще дебютира на Coachella, преди да се отправи към фестивала Primavera в Барселона за дебютното си участие като хедлайнер на фестивала.

Издаден през май тази година и написан и продуциран от PinkPantheress, албумът „Fancy That“ е създаден съвместно с aksel arvid, Count Baldor, phil, Oscar Scheller, The Dare и други, обединявайки колектив от креативни умове, за да оформят най-новата ѝ звукова еволюция. Докато тя навлиза в своята забавна ера, вкоренена в британската култура, проектът от 9 парчета показва нейните характерни вокали и размиващ жанровете звук.



Fancy Some More - Tracklist

Illegal + Anitta

Illegal + SEVENTEEN

Girl Like Me + Oklou

Tonight + JADE

Stars + Yves

Noises + JT

Nice to Know You + Sugababes

Stateside + Kylie Minogue

Stateside + Bladee

Stateside + Zara Larsson

Romeo + Ravyn Lenae

Romeo + Rachel Chinouriri

Illegal + Nia Archives

Girl Like Me + Kaytranada

Tonight + Basement Jaxx

Tonight + Joe Goddard

Stars + DJ Caio Prince + Adame DJ

Noises + Mochakk

Nice to Know You + Loukeman + Leod

Nice to Know You + Sega Bodega

Stateside + Groove Armada

Romeo + Kilimanjaro