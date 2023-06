PinkPantheress с песен към саундтрака на „Barbie“

След официалното стартиране на лятото на „Barbie“ с революционното разкриване на изпълнителите от Barbie The Album и първите два сингъла от него, Atlantic Records представиха най-новата песен от звездния албум.

След първоначалния тийзър, който бързо събра над 6 милиона гледания, базираната в Обединеното кралство изпълнителка и продуцент – PinkPantheress, благослови Barbie The Album със завладяващия нов сингъл „Angel“.

Музикалният спътник на дългоочаквания филм „Barbie“, който ще се превърне в събитието на лятото, с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling в ролите на Barbie и Ken и разпространяван от Warner Bros. Pictures, вече е наличен за предварителна поръчка и излиза във физическите и онлайн магазини на 21-ви юли, заедно с премиерата на игралния филм по кината.

„Angel“, който излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, беше предшестван от енергичния химн на глобалната звукозаписна изпълнителка Karol G – „Watati (ft. Aldo Ranks)“ и наелектризиращия водещ сингъл „Dance The Night“ на глобалната суперзвезда, носител на 3 награди GRAMMY – Dua Lipa, която също така има специално участие във филма. “Watati” незабавно беше посрещнат с одобрение от критиката, като Rolling Stone го нарече “регетон парти”, „Hola!“ заявявайки, че това е „вълнуващо допълнение, готово да бъде хит“. Продуцирана от Mark Ronson, Andrew Wyatt и Picard Brothers, „Dance The Night“ излезе заедно с ослепителен официален видеоклип, включващ специалната поява на сценариста, режисьор и изпълнителен продуцент на „Barbie“ – Greta Gerwig (“Little Women”, “Lady Bird”).

При издаването на песента V MAGAZINE я нарече „диско-поп съвършенство“, NPR я описа като „безспорно бляскава“, Billboard заяви, че има „един от най-елегантните музикални мостове в масовия поп тази година“, а INSTYLE го обяви за „новия ни летен химн“ Двата сингъла вече са събрали впечатляващите 100 милиона комбинирани аудио и видео стриймвания.

Barbie The Album ще продължава да включва изключителни нови песни на забележителен състав от изпълнители, включително Nicki Minaj и Ice Spice, Lizzo, Charli XCX, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE, FIFTY FIFTY и Kali. Звездата на „Barbie“ – Ryan Gosling, също се присъединява към внушителния списък от изпълнители в саундтрака със своята емблематична оригинална песен, изпълнена от името на героя му – Ken. Вижте по-долу за пълен списък с песни.

Barbie The Album продължава изключително успешното партньорство между Atlantic Records и Warner Bros. Pictures. Преди това двете компании се обединиха за „Birds Of Prey: The Album от 2020 г., който роди двойно платинения хит „Boss B*tch“ на Doja Cat, заедно с номинирания за награда GRAMMY албум Suicide Squad: The Album от 2016 г., който оглави класациите за албуми в над 70 държави по света, задържа се две последователни седмици в „Billboard 200“ и включваше диамантено сертифицирания хит „Heathens“ на Twenty One Pilots.

Barbie The Album е продуциран от международно известния диджей, артист и продуцент, носител на Оскар, Златен глобус и 7 награди GRAMMY – Mark Ronson ,съвместно със сценариста, режисьор и изпълнителен продуцент на „Barbie‘ – Greta Gerwig. Саундтракът е продуциран и е под ръководството на президента на Atlantic Records West Coast – Kevin Weaver (продуцирал саундтраковете към „The Greatest Showman“, „Suicide Squad“, „Daisy Jones & The Six“, „Birds Of Prey“, „Furious 7“, „The Fault in Our Stars“, „The Fate of the Furious“), и изпълнителния вицепрезидент на Atlantic Records и съвместен ръководител на поп/рок мениджмънта – Brandon Davis. Обявен от „Rolling Stone“ за „саундтрак гуру“, Weaver е носител на награда GRAMMY (петкратно номиниран), който е продуцирал множество мултиплатинени проекти за саундтракове с десетки милиони продажби на албуми в цял свят. Допълнителни ключови участници в проекта са копродуцентите на саундтрак албума – Brandon Creed и Joseph Khoury, както и музикалният супервайзър на „Barbie“ и изпълнителен продуцент на албума – George Drakoulias.

За Barbie

Да живееш в Barbie Land означава да бъдеш перфектно същество на перфектно място. Освен ако нямаш пълна екзистенциална криза… или си Ken. Warner Bros. Pictures представя една продукция на Heyday Films, LuckyChap Entertainment, NB/GG Pictures, Mattel – „Barbie“. Филмът ще бъде разпространяван в цял свят от Warner Bros. Pictures и ще бъде пуснат по кината в цялата страна на 21-ви юли 2023 г. и в международен мащаб – от 19-ти юли 2023 г. Режисиран от Greta Gerwig, „Barbie“ е с участието на Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman и Will Ferrell. Филмът е написан от Greta Gerwig и Noah Baumbach, вдъхновен от “Barbie” на „Mattel“ и продуциран от David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley и Robbie Brenner. Изпълнителни продуценти са Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich и Cate Adams. Музикален супервайзър на филма е George Drakoulias, с музика на Mark Ronson и Andrew Wyatt.

За Pinkpantheress

PinkPantheress е платинен изпълнител, автор на песни и продуцент. Вървейки във възходяща траектория от 2021 г. насам, интроспективните текстове на PinkPantheress и способността ѝ да създава заразителни ритми ѝ спечелиха отдадена фенбаза. След одобрения от критиката дебютен микстейп „To hell with it“, през 2022 г. PinkPantheress спечели Sound of 2022 на BBC Music и направи дебютното си разпродадено турне с концерти в Обединеното кралство, Европа и САЩ. Нейнaтa изключителна популярност привлече вниманието на британския “Vogue”, където тя беше включена сред влиятелните жени в престижния списък “Vogue 25”, заедно с Jodie Comer and Victoria Beckham. Най-новият сингъл на PinkPantheress – "Boy's a Liar Pt. 1 & Pt. 2" бързо се превърна в хит, прекарвайки впечатляващите 17 седмици в „Billboard Hot 100“ (изкачвайки се до #3), 24 седмици в британската класация за сингли на „OCC“ (изкачвайки се до #2) и оглавявайки няколко класации на Spotify и Apple Music (задържайки се на първа позиция в Spotify в продължение на 33 последователни дни). С всяко постижение PinkPantheress продължава да завладява публиката и да доминира в класациите, затвърждавайки статуса си на сила в музикалната индустрия, която не е за подценяване.