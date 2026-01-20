PinkPantheress и Zara Larsson с общ трак

PinkPantheress и Zara Larsson пуснаха дългоочаквания музикален видеоклип към любимото на феновете парче „Stateside“.

Режисиран от Charlotte Rutherford, музикалният видеоклип започва с това, че минувач открива манекен на PinkPantheress във витрина на магазин с тема „Fancy That“. Манекенът оживява, избухвайки и правейки шоу, преди стените да започнат да се тресат, разкривайки Zara Larsson, като силата зад смущенията. Двата манекена се изправят един срещу друг и сблъсъкът им отприщва хаос, който се излива по улиците.

„Statesside“ проби и се изкачва в класациите Global Spotify Top 200, и официално влиза в класации на няколко местни пазара. Сингълът е седмият хит на PinkPantheress в Топ 40 в официалната класация, отвъд Атлантика, песента вече влезе в Billboard Hot 100, което я прави втората от ерата „Fancy That“ и третата в дискографията на Pink.

„Fancy Some More?“ надмина 700 милиона стриймвания в световен мащаб и е на път да се превърне в третия милиарден стрийминг проект на PinkPantheress. „Fancy Some More?“ събира PinkPantheress и международен спектър от изпълнители, представяйки 22 ремикса. Ремиксите са дело на изпълнители, като Anitta, Bladee, JADE, JT, Kylie Minogue, Oklou, Rachel Chinouriri, Ravyn Lenae, Yves и Zara Larsson; определящи жанра групи и колективи като Basement Jaxx, Groove Armada, SEVENTEEN (THE 8, MINGYU, VERNON.) и Sugababes; и признати продуценти и диджеи, включително Adame DJ, DJ Caio Prince, Joe Goddard, Kaytranada, Kilimanjaro, Leod, Loukeman, Mochakk, Nia Archives и Sega Bodega.

Всяко парче предлага нова перспектива към емблематичния звук на PinkPantheress, разширявайки вселената на „Fancy That“. Издаден през май тази година и написан и продуциран от PinkPantheress, албумът „Fancy That“ е създаден съвместно с aksel arvid, Count Baldor, phil, Oscar Scheller, The Dare и други, обединявайки колектив от креативни умове, за да оформят най-новата ѝ звукова еволюция. Докато тя навлиза в своята забавна ера, вкоренена в британската култура, проектът от 9 парчета показва нейните характерни вокали и размиващ жанровете звук.

Миналата година PinkPantheress направи „Fancy That“ турне, започвайки с два разпродадени концерта в лондонската O2 Brixton Academy и завършвайки с 4-дневното участие в The Wiltern в Лос Анджелис. През 2026 г. PinkPantheress ще дебютира на Coachella, последвано от продължително участие в „An Evening with PinkPantheress“ в Северна Америка, преди да се изяви на фестивала Primavera в Барселона за дебютното си участие, като хедлайнер. „Fancy Some More?“.