PinkPantheress и Destroy Lonely с общ трак

PinkPantheress и Destroy Lonely обединиха сила за "Turn Your Phone Off".

Написана и продуцирана от PinkPantheress и Alfie Auckett, песента показва PinkPantheress как се завръща към корените си, тъй като нежните ѝ вокали се носят върху барабан и бас ритъм, докато изгряващата звезда Destroy Lonely се включва с характерните си мелодични и трептящи звуци.

Говорейки за парчето, PinkPantheress заявява: „След толкова години, откакто имах тази песен, съм толкова щастлива, че мога да издам „Turn Your Phone Off“ с някой, който е овладял собствения си звук и е интегрирал своя красиво в моя - Destroy Lonely“.

„Turn Your Phone Off“ бележи третото предложение на PinkPantheress за 2023 г. след колосалния хит „Boy's a Liar Pt.2“ с Ice Spice, който натрупа над 1 милиард глобални стримвания и достигна върха на No. 2 в Топ 40 на официалните класации в Обединеното кралство и No.3 в Billboard Hot 100 и наскоро излязлата песен„Angel“ от Barbie The Album.

Песента „Turn Your Phone Off“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

PinkPantheress е платинен изпълнител, автор на песни и продуцент. Вървейки във възходяща траектория от 2021 г. насам, интроспективните текстове на PinkPantheress и способността ѝ да създава заразителни ритми ѝ спечелиха отдадена фенбаза. След одобрения от критиката дебютен микстейп „To hell with it“, през 2022 г. PinkPantheress спечели „ Sound of 2022“ на BBC Music и направи дебютното си разпродадено турне с концерти в Обединеното кралство, Европа и САЩ. Нейнaтa изключителна популярност привлече вниманието на британския “Vogue”, където тя беше включена сред влиятелните жени в престижния списък “Vogue 25”, заедно с Jodie Comer and Victoria Beckham. Най-новият сингъл на PinkPantheress – "Boy's a Liar Pt. 1 & Pt. 2" бързо се превърна в хит, прекарвайки впечатляващите 17 седмици в „Billboard Hot 100“ (изкачвайки се до #3), 24 седмици в британската класация за сингли на „OCC“ (изкачвайки се до #2) и оглавявайки няколко класации на Spotify и Apple Music (задържайки се на първа позиция в Spotify в продължение на 33 последователни дни). С всяко постижение PinkPantheress продължава да завладява публиката и да доминира в класациите, затвърждавайки статуса си на сила в музикалната индустрия, която не е за подценяване.