Петър Димитров разкри детайли за фестивала A to JazZ.

Създателят на фестивала за градска култура гостува в обедното шоу с Нейа по радио N-JOY.

Той припомни, че това е 12-тото издание на феста и че тази година той ще премине на в 3, а в 4 дни и ще се проведе от 6 до 9 юли в емблематичния Южен парк 2, откривайки с концерт на осем талантливи групи от Белгия, Франция, Конго, Румъния, Унгария, Сърбия и Гърция, избрани от международно жури.

Шоукейс модулът на A to JazZ е най-новият елемент в програмата на фестивала. Той ще се проведе в специалния допълнителен ден на събитието на 6-ти юли на основната сцена и нощната сцена в “Топлоцентрала”.

Целият фестивал минава под надслов „Бъди зелен, моля, рециклирай!”, призовавайки към мащабно разделно събиране, екологично придвижване и еко наздравици в новите фестивални чаши за многократна употреба.

Чуйте повече от разговора в аудиофайла на страницата.