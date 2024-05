Pet Shop Boys издадоха албума "Nonetheless"

Британското електро-поп дуо Pet Shop Boys издаде дългоочаквания си нов албум "Nonetheless".

Върху албум музикантите за пръв път работят с продуцента James Ford, работил с изпълнители като Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur и др.

„Nonetheless“ включва 10 чисто нови песни, записани и миксирани в Лондон миналата година, основно в студиото на James Ford в Източен Лондон. Оркестърът и беквокалите са записани в студио „The Church“ в Северен Лондон. Списъкът с песни е:

1. Loneliness

2. Feel

3. Why Am I Dancing?

4. New London Boy

5. Dancing Star

6. A New Bohemia

7. The Schlager Hit Parade

8. The Secret Of Happiness

9. Bullet For Narcissus

10. Love Is The Law

Pet Shop Boys ще изнесат ексклузивно клубно шоу в Лондон на 26-ти май, преди да тръгнат на турне в Обединеното кралство и Европа това лято, включващо 5 разпродадени концерта в „Royal Opera House“.