Pet Shop Boys издават нов албум през пролетта

Pet Shop Boys издават чисто нов студиен албум.

Колекцията ‘Nonetheless’ ще излезе чрез Parlophone Records на 26-ти април и за първи път демонстрира работата на Pet Shop Boys с продуцента James Ford.

Албумът също така показва завръщането на дуото към Parlophone – лейбълът, който е издал техния емблематичен и изключително успешен материал, простиращ се от 1985 до 2012.

През април 2024 също така е 40-годишнината от първия сингъл на Pet Shop Boys - оригиналната версия на "West end Girls".

Групата каза: „Ние сме много развълнувани да издадем този нов албум. Неговите 10 песни са най-силните показатели за това къде се намираме днес. Подобно на голяма част от нашата музика, той е много задълбочен. Беше страхотно да работим с James Ford, който според нас е внесъл нови елементи в нашата музика. Демо версиите ни понякога са доста сложни и James се осмели да ни направи малко по-минималистични на моменти - но също така аранжиментите на струнната секция са много красиви. Някои от записите са доста сърцераздирателни, но се надяваме, че голяма част от тях също са вдъхновяващи. Това е издание, с което много се гордеем”.

Управляващият директор на Parlophone – Jennifer Ivory, добави: „Pet Shop Boys и Parlophone се радваха на невероятно успешно и креативно партньорство, което продължи почти 30 години, така че много се радваме, че са отново при нас. Една от най-иновативните и изобретателни групи, излизали от Обединеното кралство, тяхната нова музика продължава да се развива и разширява границите, докато те все така проправят свой собствен път. Изключително сме щастливи, че работим отново с тях на този нов и вълнуващ етап от кариерата им. Parlophone с гордост приветства Neil и Chris обратно у дома!”.

В специално кино издание в партньорство с Trafalgar Releasing, „Pet Shop Boys Dreamworld: The Greatest Hits Live at the Royal Arena Copenhagen“ идва на екраните в цял свят за ексклузивно събитие в две вечери – на 31-ви януари и неделя, 4-ти февруари, представяйки наелектризиращото турне на Pet Shop Boys, заснето в „Royal Arena“ в датската столица миналото лято.

Предварителните поръчки на албума ще дадат достъп до билети с приоритет за датите в Royal Opera House.