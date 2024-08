Излезе новият сингъл на Pet Shop Boys

Pet Shop Boys издадоха нов сингъл.

Парчето, озаглавено „Feel“, идва придружено от официален видеоклип, който е режисиран от известния млад британски артист Corbin Shaw и сътрудника му Rawtape. Той е заснет по време на пътуване из Англия, докато изгряващите британски актьори Sam Bottomley и Tareq Al-Jeddal пътуват с кола до морския бряг. Характерната за Corbin корица в стил лозунг се показва на банери, които могат да бъдат забелязани на различни места по пътя.

Pet Shop Boys издадоха своя петнадесети албум – „Nonetheless“, продуциран от James Ford, чрез Parlophone Records през април. Записът включва синглите „Loneliness“, „Dancing star“ и „A new bohemia“ и достигна номер 2 в класацията за албуми в Обединеното кралство през първата седмица от издаването си – техният студиен албум с най-високо класиране от 1993 г. насам.

„Feel“ излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България. Сингълът вече е наличен като дигитален пакет с пет песни, който включва радио версията на „Feel“, неиздаваната досега песен „Everybody will dance“ и немска демо версия на „The schlager hit parade“ от „Nonetheless“, изпята от Chris Lowe. Сред останалите бонус песни са ремиксът на Floorplan на „Loneliness“ и ремиксът на Superchumbo на „Everybody will dance“. Дигиталният пакет вече е наличен. Сингълът ще бъде издаден на CD на 27-ми септември и е наличен за предварителна поръчка.

Пълният траклист за дигиталния сингъл пакет/CD е:

1. Feel (radio edit)

2. Everybody will dance

3. Schlager-Hitparade (Deutsche demo)

4. Loneliness (Floorplan remix)

5. Everybody will dance (Superchumbo remix)

През юли те приключиха с последните британски и европейски концерти от турнето си „Dreamworld: The Greatest Hits Live“ с разпродадено шоу в „Royal Opera House“ в Лондон, която получи петзвездни рецензии в пресата.

Следващия месец Pet Shop Boys ще бъдат хедлайнери на „Sunday night“ (8-ми септември) на тазгодишното „Radio 2 in the Park“ на BBC. Тридневното събитие ще се проведе в Престън, като дуото ще изпълни продукцията „Dreamworld: The Greatest Hits Live“, включваща класически хитове, както и скорошни сингли.

Pet Shop boys са продали повече от 50 милиона записа, издали са 60 сингъла за пет десетилетия и са вписани в „Книгата на рекордите на Гинес“ като най-успешното дуо в Обединеното кралство на всички времена.