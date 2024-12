Първият студиен албум на ROSÉ вече е факт

Световната икона ROSÉ издаде първия си студиен албум.

Колекцията от 12 песни бележи най-личната и откровена продукция на ROSÉ до момента. Тя е съавтор на песните и изпълнителен продуцент на проекта в неговата цялост.

„rosie“ е подчертана от изключителния сингъл “toxic till the end”, чиято премиера е днес заедно със заснет филмов музикален видеоклип, режисиран от Ramez Silyan и с участието на Evan Mock.

Водещият сингъл от албума „APT.“ с Bruno Mars се оказа световна сензация, дебютирайки на #8 място в Billboard Hot 100, правейки ROSÉ първата корейска изпълнителка, достигнала до топ 10 на класацията. Междувременно сингълът заема първо място в класацията Billboard Global 200 за последните 6 последователни седмици и е натрупал над 1,5 милиарда глобални стриймвания до момента. Дуото се представи заедно за първи път в Япония миналия месец на наградите MAMA 2024 (гледайте ТУК).

Като член на BLACKPINK, една от най-продаваните момичешки групи на всички времена, ROSÉ счупи рекорди, направи изпълнения на най-известните сцени и натрупа милиони фенове по целия свят. Сам по себе си, сингълът на корейско-новозеландската суперзвезда от 2021 г. „On The Ground“ дебютира на #1 в класацията Billboard Global 200 и се превърна в най-високо класираната песен на корейска изпълнителка в Billboard Hot 100 (рекорд, който тя има сега тъй като е прекъснат с единичен „APT.“). Едновременно с това ROSÉ е неудържима сила в модата като глобален посланик на реномирани марки, включително Saint Laurent, Tiffany & Co, Rimowa и Puma. Нейното влияние в музиката, модата и филантропията я доказа като доказателство за растежа на корейското влияние в музиката и модата в глобален мащаб.

Снимка: Орфей Мюзик

„rosie“ e достъпен чрез Atlantic Records/THEBLACKLABEL/Орфей Мюзик.

ROSÉ - rosie tracklist:

1. number one girl

2. 3am

3. two years

4. toxic till the end

5. drinks or coffee

6. APT. (ROSÉ & Bruno Mars)

7. gameboy

8. stay a little longer

9. not the same

10. call it the end

11. too bad for us

12. dance all night