Този Хелоуин ще бъде специален! Едно от най-големите попкултурни явления от света на мангата и анимето – "Chainsaw Man" ще направи дебюта си на големия екран с "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc".

Създаден по превърналата се в култов феномен манга на Тацуки Фуджимото и следващ популярния аниме сериал, филмът ще предложи на зрителите в кината безкомпромисно екшън приключение като никое друго.

Снимка: Форум Филм България

Дългове, измама и рискована сделка с дявола – така започва историята на Денджи, младеж, който работи като ловец на дяволи за якудза, за да изплати задълженията на родителите си, до момента, в който мафията го предава и го оставя на прага на смъртта. Докато животът го напуска, верният приятел на Денджи – обичаното му дяволско куче с моторна резачка, Почита – сключва сделка с него, за да го спаси. Така двамата се сливат в едно същество: неудържимия Chainsaw Man. Сега, в брутална война между демони, ловци и скрити врагове, на сцената се появява загадъчната Резе – и Денджи се изправя пред най-опасната си битка…

Два ексклузивни трейлъра на "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" ни потапят в света на Денджи и на умопомрачителните дяволи, загатвайки за жестоки битки и болезнени избори, които ще разкъсат границата между човешкото и чудовищното. Грабваща история, неочаквани обрати, нон-стоп адреналин, кръв и мрачен хумор… всичко това и още много ни очаква в най-нестандартното и провокативно киносъбитие тази есен.



Режисьор на "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" е Тацуя Йошихара, по сценарий на Хироши Секо. Филмът е базиран на мангата Chainsaw Man на Тацуки Фуджимото (публикувана в Shonen Jump+ на Shueisha) и е продуциран от MAPPA. В ролите са Рейна Уеда, Файруз Ай, Томори Кусуноки, Шого Саката, Шиори Изава и др.

Палим моторните резачки с "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" в кината от 31 октомври.