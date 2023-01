Отговаряме на Почукването след месец

На 3 февруари, само в кината, отговаряме на Почукването – най-новата смразяваща мистерия от майстора на страховити истории М. Найт Шамалан (Шесто чувство, На парчета, В капана на времето). Филмът ще ни отведе на напрегнато кинопътешествие до края на света, където ще се изправим пред немислима морална дилема – да спасим собственото си семейство или да спасим човечеството. Направете своя избор!

Почукването разказва за малко момиче и нейните родители, които отиват на почивка в отдалечена хижа, дълбоко в горите на Ню Хемпшир. Скоро на вратата се почуква и идиличната им ваканция е прекъсната от четирима въоръжени непознати, които ги взимат за заложници и ги поставят пред ужасяващ избор, от който, според тях, зависи съдбата на човечеството. С ограничен контакт с външния свят, семейството трябва да вземе решение в какво да вярва, преди всичко да бъде загубено.

Снимка: Форум Филм България

Новият трейлър на Почукването ни потапя още по-дълбоко в изключително напрегнатата атмосфера на филма, като открехва още мъничко вратите към историята, разкривайки невъобразимото естество на това, което трябва да направят главните герои – първо, дали да повярват на непознатите и второ, да изпълнят каквото смятат за редно.

С Почукването М. Найт Шамалан ни предлага ново, изпъващо нервите, изобилстващо от осезаемо напрежение кинопреживяване, което руши жанровите клишета и ни отвежда в нови територии на трилъра, където страховитото приема неочаквани, но не по-малко ужасяващи форми.

Снимка: Форум Филм България

Освен режисьор на Почукването, М. Найт Шамалан е и сценарист, наравно с Майкъл Шърман и Стив Дезмънд, по романа The Cabin at the End of the World на Пол Трембли. В ролите са Джонатан Гроф, Бен Олдрич, Дейв Батиста, Рупърт Гринт, Кристен Чуи, Аби Куин, Ники Амука-Бърд и др.

Направете своя избор с Почукването на 3 февруари само в кината.