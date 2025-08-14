Бъдещето настъпва с „Tron: Арес“ от 10 октомври

Тази есен сблъсъкът на световете започва!

След култовия оригинал от 1982 г. и визуално зашеметяващото продължение от 2010 г. "TRON: Заветът", фантастичната сага, която промени представите ни за виртуалната реалност, се завръща в кината с ново, още по-мащабно и впечатляващо приключение.

Воден от номинирания за „Оскар“ норвежки режисьор Йоаким Рьонинг и носителя на „Оскар“ Джаред Лето, "Tron: Арес" вдига залозите още по-високо, като ни пренася отвъд границите на Мрежата – в реалния свят – в търсене на отговори за връзката и конфликта между изкуствения интелект и човешката същност.

В "Tron: Арес" се сблъскваме със забележително напреднала и интелигентна програма, известна като Арес (Лето). Проектиран до съвършенство и разработен с най-съвременни технологии, далеч надхвърлящи типичния изкуствен интелект, Арес получава извънредна и опасна мисия. По неочакван, доскоро смятан за невъзможен начин, той е прехвърлен в непознатия за него физически свят, където трябва да се изправи срещу мистериозна заплаха и да изпълни задачата си, която може да промени хода на човечеството.

С поразителна визия, кинематографичен размах и немалка доза мистерия, новият трейлър на "Tron: Арес" загатва за грандиозните мащаби на предстоящия сблъсък между технологичния и физическия свят. Съчетавайки зрелищен екшън и драматична история с философски заряд, както и ключовия за цялостния звуков облик на филма, уникален саундтрак на Nine Inch Nails, тази есен "Tron: Арес" гарантира аудиовизуално пиршество, каквото само големият екран може да предложи.

Режисьор на"Tron: Арес" е Йоаким Рьонинг (Кон-Тики, Карибски пирати: Отмъщението на Салазар), а сценарият е на Джеси Уигътоу, по идея на Дейвид ДиДжило и Джеси Уигътоу, и по образи, създадени от Стивън Лисбъргър и Бони МакБърд. Продуценти са Шон Бейли, Джъстин Спрингър, Джаред Лето, Ема Лъдбрук, Джефри Силвър и Стивън Лисбъргър. В ролите са Джаред Лето, Грета Лий, Евън Питърс, Хасан Минхадж, Джоди Търнър-Смит, Камерън Монаган, Джилиан Андерсън, Джеф Бриджис и др.

Бъдещето настъпва с "Tron: Арес" от 10 октомври само в кината на 3D и IMAX 3D.