Почукването - от този петък, 3 февруари, само в кината

От този петък, 3 февруари, само в кината Почукването ни предизвиква да направим немислим избор – да спасим собственото си семейство или да спасим човечеството.

С новия си, изключително напрегнат трилър, емблематичният режисьор и сценарист М. Найт Шамалан (Шесто чувство) ни отвежда на мрачно, но едновременно с това духовно пътешествие, с което по изключително интересен и шокиращ начин пленява въображението ни и за пореден път руши и предефинира жанровите клишета.

В специално видео зад кулисите на Почукването М. Найт Шамалан разказва за любовта си към филмите, чието действие се развива в ограничено пространство и към големи теми, погледнати през малък прозорец.

За него противопоставянето на размера на историята и начина, по който е разказана, е вълнуващо и съвпада със стремежа му винаги да предлага на публиката преживяване, заради което си струва да посетиш киното – да видиш нещо силно, нещо емоционално и обогатяващо. Качества, които Почукването олицетворява повече от всеки друг филм на Шамалан.

Във видеото, към режисьора се присъединяват и актьорите Дейв Батиста, Рупърт Гринт и Ники Амука-Бърд, които споделят впечатленията си за историята, за жанра и за самия Шамалан, затвърждавайки усещането, че този февруари в кината Почукването ще предложи на зрителите нещо наистина енигматично, неповторимо и неочаквано.

Почукването разказва за малко момиче и нейните родители, които отиват на почивка в отдалечена хижа, дълбоко в горите на Ню Хемпшир. Скоро на вратата се почуква и идиличната им ваканция е прекъсната от четирима въоръжени непознати, които ги взимат за заложници и ги поставят пред ужасяващ избор, от който, според тях, зависи съдбата на човечеството. С ограничен контакт с външния свят, семейството трябва да вземе решение в какво да вярва, преди всичко да бъде загубено.

Режисьор на Почукването e М. Найт Шамалан Шамалан (Шесто чувство, На парчета, В капана на времето), който е и сценарист, наравно с Майкъл Шърман и Стив Дезмънд, по романа The Cabin at the End of the World на Пол Трембли. В ролите са Джонатан Гроф, Бен Олдрич, Дейв Батиста, Рупърт Гринт, Кристен Чуи, Аби Куин, Ники Амука-Бърд и др.

Снимка: Форум Филм България

Направете своя избор с Почукването на 3 февруари само в кината.