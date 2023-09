Остава пуснаха ново видео

Свилен Ноев от Остава гостува в студиото на радио N-JOY при Нейа, за да сподели детайли за новия видеоклип на групата.

Цветната визуализация е към поредния сингъл от албума им "Кислород", който беше издаден през миналата година и от който е и сънгълът "Клише".

Свилен разкри, че режисьор на клипа на "Сателит" е Жоро Манов, а процесът по снимките и продължил три дни. В него участие вземат млади актьори от НАТФИЗ.

Следващите концертни изяви на група Остава са на 16 и 17 септември, съответно в Пловдив и Русе, а в София музикантите ще свират на 2 октомври.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте целия разговор от аудиофайла най-горе на страницата.