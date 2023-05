One Republic с първи нов сингъл за 2023 - "Runaway"

OneRepublic пуснаха първото си ново парче след световния хит "I Ain't Worried" - част от саундтрака на филма "Top Gun: Maverick“. Сингълът е озаглавен "Runaway" и заедно с него излезе и официалното видео.

Режисиран от Tomás Whitmore, клипът е заснет по време на турнето на OneRepublic в Азия и проследява пътуването на шестимата музиканти до Хонконг, Манила, Джакарта, Сингапур, Куала Лумпур, Банкок, Тайпе и Токио.

Видеото показва кадри от изпълнението на "Runaway" на върха на 56-етажния сингапурски хотел Marina Bay Sands на наблюдателната площадка SkyPark, както и от дебюта на песента на 5 март 2023 г. на шоуто на OneRepublic в Тайван.

Номинираната за GRAMMY група OneRepublic издава дебютния си сет "Dreaming Out Loud" през 2007 г, включващ сингъла "Apologize", който разбива рекордите по дигитални продажби и излъчвания по целия свят. До момента Ryan, Zach, Drew, Brian, Brent и Eddieб са събрали 5 милиарда стрийма в Spotify, а само "I Ain't Worried" може да се похвали с над 3 милиарда слушания.

Тази седмица Ryan Tedder стартира страницата си Spotify Songwriter, давайки на феновете нов поглед върху работата му с други големи изпълнители. На нея са представени написани от Ryan песни като "Halo" на Beyonce, "I Know Places" на Taylor Swift, "Sucker" на Jonas Brothers, "Rumour Has It" на Adele, "Bleeding Love" на Leona Lewis, "Angels Like You" на Miley Cyrus и много други.